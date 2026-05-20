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Julissa Lanza luchó durante 12 días por su vida para seguir junto a sus tres hijos en Olancho

Julissa Lanza luchó 12 días por su vida tras sufrir graves quemaduras en una explosión en Olancho, pero falleció dejando en la orfandad a sus tres pequeños hijos

Julissa Lanza luchó durante 12 días por su vida para seguir junto a sus tres hijos en Olancho
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Julissa Clementina Lanza Fúnez, de 28 años, falleció este miércoles luego de permanecer 12 días luchando por su vida en la sala de quemados del Hospital Escuela
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Julissa Lanza sufrió graves quemaduras durante una explosión ocurrida en una tortillería en San Esteban, Olancho, donde laboraba.
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La joven fue atendida inicialmente en un centro asistencial de Olancho y posteriormente trasladada a Tegucigalpa debido a la gravedad de sus lesiones.
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Sufrió quemaduras de tercer grado en gran parte de su cuerpo a causa de la explosión de un chimbo registrada el pasado 8 de mayo.
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El cuerpo de la joven ingresó a la morgue del Ministerio Público luego de confirmarse su fallecimiento la mañana de este 20 de mayo, pese a los esfuerzos médicos por salvarle la vida.
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Lanza Fúnez era madre de tres menores.
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Luchó durante 12 días por su vida; sin embargo, debido a la gravedad de las heridas provocadas por el fuego, no logró sobrevivir.
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Un camión repartidor de gas se incendió en plena vía pública mientras realizaba el llenado de chimbos en una tortillería ubicada en el barrio Las Acacias, en San Esteban.
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El incendio provocó una fuerte explosión que dejó heridas a dos mujeres, quienes sufrieron quemaduras de hasta tercer grado.
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Las dos mujeres heridas en la explosión fueron trasladadas a la capital debido a la gravedad de las quemaduras para recibir atención especializada.
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Pese a haber mostrado una evolución estable, este miércoles se confirmó el fallecimiento de Lanza Fúnez a causa de las lesiones sufridas.
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Hasta el momento, se desconoce el estado de salud de la segunda mujer que resultó herida en el incidente.
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