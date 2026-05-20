Julissa Lanza luchó durante 12 días por su vida para seguir junto a sus tres hijos en Olancho

Julissa Clementina Lanza Fúnez, de 28 años, falleció este miércoles luego de permanecer 12 días luchando por su vida en la sala de quemados del Hospital Escuela
Julissa Lanza sufrió graves quemaduras durante una explosión ocurrida en una tortillería en San Esteban, Olancho, donde laboraba.
La joven fue atendida inicialmente en un centro asistencial de Olancho y posteriormente trasladada a Tegucigalpa debido a la gravedad de sus lesiones.
Sufrió quemaduras de tercer grado en gran parte de su cuerpo a causa de la explosión de un chimbo registrada el pasado 8 de mayo.
El cuerpo de la joven ingresó a la morgue del Ministerio Público luego de confirmarse su fallecimiento la mañana de este 20 de mayo, pese a los esfuerzos médicos por salvarle la vida.
Lanza Fúnez era madre de tres menores.
Luchó durante 12 días por su vida; sin embargo, debido a la gravedad de las heridas provocadas por el fuego, no logró sobrevivir.
Un camión repartidor de gas se incendió en plena vía pública mientras realizaba el llenado de chimbos en una tortillería ubicada en el barrio Las Acacias, en San Esteban.
El incendio provocó una fuerte explosión que dejó heridas a dos mujeres, quienes sufrieron quemaduras de hasta tercer grado.
Las dos mujeres heridas en la explosión fueron trasladadas a la capital debido a la gravedad de las quemaduras para recibir atención especializada.
Pese a haber mostrado una evolución estable, este miércoles se confirmó el fallecimiento de Lanza Fúnez a causa de las lesiones sufridas.
Hasta el momento, se desconoce el estado de salud de la segunda mujer que resultó herida en el incidente.