Cher cumple 80 años con una fortuna acumulada en décadas de éxito artístico

En el cine, Cher también construyó una carrera destacada. En 1988 ganó el premio Óscar a Mejor Actriz por su participación en Moonstruck, cinta que se convirtió en un importante éxito comercial y de crítica. Años antes ya había captado la atención de Hollywood gracias a su actuación junto a Meryl Streep en Silkwood, mientras que en 1985 recibió el premio a Mejor Actriz en el Festival de Cannes por Mask.