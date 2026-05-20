Cher cumple 80 años con una fortuna acumulada en décadas de éxito artístico

La legendaria Cher continúa consolidándose como una de las artistas más exitosas e influyentes de la industria del entretenimiento. A sus 80 años, la cantante, actriz y empresaria acumula una fortuna estimada en 360 millones de dólares, respaldada por una trayectoria que abarca más de seis décadas.
Nacida como Cherilyn Sarkisian el 20 de mayo de 1946 en California, la artista logró construir un legado único dentro de la música internacional. De hecho, es la única intérprete que ha conseguido tener al menos un sencillo número uno en Billboard y un tema dentro del top 40 del Reino Unido durante seis décadas consecutivas.
Gran parte de su patrimonio proviene de la música. Cher ha vendido más de 100 millones de discos en todo el mundo, consolidándose como una de las artistas femeninas más exitosas de todos los tiempos.
Uno de sus mayores triunfos comerciales fue la gira “Living Proof: The Farewell Tour”, realizada entre 2002 y 2005. La serie de conciertos recaudó aproximadamente 250 millones de dólares en 325 presentaciones, convirtiéndose en ese momento en la gira más lucrativa realizada por una artista femenina.
A ello se sumaron sus exitosas residencias en Las Vegas. Su espectáculo en el Colosseum de Caesars Palace, desarrollado entre 2008 y 2011, llegó a generarle cerca de 60 millones de dólares anuales y acumuló alrededor de 180 millones durante toda la temporada.
En el cine, Cher también construyó una carrera destacada. En 1988 ganó el premio Óscar a Mejor Actriz por su participación en Moonstruck, cinta que se convirtió en un importante éxito comercial y de crítica. Años antes ya había captado la atención de Hollywood gracias a su actuación junto a Meryl Streep en Silkwood, mientras que en 1985 recibió el premio a Mejor Actriz en el Festival de Cannes por Mask.
Otro momento decisivo en su carrera llegó en 1998 con el lanzamiento de “Believe”, canción que alcanzó el número uno en 23 países y revolucionó el pop por el uso del Auto-Tune como efecto vocal. Con ese éxito, Cher se convirtió además en la artista solista femenina de mayor edad en liderar el Billboard Hot 100.
La artista también obtuvo ingresos millonarios mediante campañas publicitarias y negocios personales. Su fragancia “Uninhibited”, lanzada en 1987, generó aproximadamente 15 millones de dólares durante su primer año de ventas.
En el ámbito inmobiliario, Cher posee propiedades de alto valor, incluyendo su reconocida mansión en Malibú, ubicada frente al mar y valorada en decenas de millones de dólares. Además, una residencia que compartió con Sonny Bono fue vendida años atrás por alrededor de 90 millones de dólares.
Lejos de retirarse, Cher continúa desarrollando nuevos proyectos. Actualmente prepara una gira mundial para 2026, trabaja en una línea de helados y también participa en el desarrollo de un biopic producido por Universal Pictures.