"The Mandalorian y Grogu" también busca atrapar a nuevos espectadores

Al respecto, recuerda que ‘Star Wars’ siempre se ha relacionado estrechamente con la mitología japonesa, con personajes como los Jedis Obi-Wan Kenobi y Yoda. "Aunque estos sean mandalorianos y no jedis, hay una evolución diferente en torno a la cultura guerrera". "Así que creo que ahí es donde probablemente sacaría la mayor inspiración, porque cuando conocemos al mandaloriano ahora no es el mismo personaje que era, a través de su relación con Grogu. Empezó siendo uno de los personajes con más defectos de ‘Star Wars’ y ahora es uno de los mejores, y eso es una gran evolución", subraya.