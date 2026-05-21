Estilista de Fátima Bosch es arrestado por supuesta agresión contra modelo

El nombre del estilista Giovanni Laguna se convirtió en tendencia internacional luego de ser arrestado en Cannes, Francia, tras ser acusado de presuntamente agredir físicamente a la modelo venezolana Andrea del Val. El caso provocó una fuerte ola de reacciones en redes sociales y volvió a colocar bajo los reflectores antiguos mensajes de la Miss Universo mexicana Fátima Bosch sobre la violencia hacia las mujeres.
La polémica estalló después de que Andrea del Val compartiera en Instagram un video en el que aparece con el rostro ensangrentado y visibles marcas de golpes. En las imágenes, difundidas posteriormente por el paparazzo Jordi Martín, también se observa a Giovanni Laguna esposado mientras era trasladado por agentes policiales franceses.
El incidente ocurrió en medio de las actividades vinculadas al ambiente de la moda y las alfombras rojas en Cannes. Según distintos videos que comenzaron a circular en plataformas digitales, ambos se encontraban en una fuerte discusión antes de que la situación escalara a una presunta agresión física.
En uno de los clips más comentados, Andrea del Val aparece visiblemente alterada mientras muestra las heridas en su rostro. “Miren, esto lo hizo Giovanni Laguna, felicitaciones Giovanni. Eso es lo que yo quería, que demostraras quién eras. Muchas gracias”, expresó la modelo venezolana en el video que rápidamente se viralizó.
Otros registros difundidos en redes muestran momentos previos al altercado. En ellos se escucha al estilista lanzar fuertes insultos contra la modelo, mientras ambos protagonizan una discusión cargada de tensión. Según versiones difundidas en redes sociales, la confrontación terminó en una presunta agresión que derivó en la intervención de las autoridades francesas.
Tras la denuncia, Giovanni Laguna fue detenido por la policía de Francia. Hasta ahora no se han dado a conocer más detalles oficiales sobre el proceso judicial ni sobre los cargos específicos que enfrenta el estilista venezolano-colombiano.
El caso también generó conversación debido a la relación profesional que Giovanni Laguna mantenía con Fátima Bosch. El estilista había acompañado recientemente a la Miss Universo mexicana en diferentes eventos internacionales, incluida su participación en Cannes, donde compartió contenido relacionado con actividades de moda y alfombras rojas.
En medio de la controversia, usuarios recordaron declaraciones realizadas por Bosch a finales de 2025, cuando denunció públicamente las agresiones digitales y amenazas que recibió tras ganar Miss Universo. “¿Qué debe haber en el corazón de una persona para desearle el mal a alguien que ni siquiera conoce?”, escribió entonces en sus redes sociales.
La reina de belleza también habló en su momento sobre las distintas formas de violencia que enfrentan las mujeres. “La violencia hacia las mujeres no siempre aparece en forma de golpes. A veces aparece en palabras, en odio digital, en burlas, en campañas para destruir nuestra dignidad”, expresó en una publicación que volvió a circular tras conocerse el arresto de Laguna.
Bosch había insistido anteriormente en que no permitiría que los ataques limitaran su carrera o exposición pública. “No voy a retroceder, no voy a esconderme y no voy a pedir permiso para brillar”, escribió la modelo mexicana, quien además defendió el derecho de las mujeres a levantar la voz frente a cualquier forma de humillación o maltrato. Hasta el momento, Fátima Bosch no ha emitido declaraciones sobre la detención de Giovanni Laguna ni sobre las acusaciones presentadas por Andrea del Val. Mientras tanto, la modelo venezolana decidió colocar en privado su cuenta de Instagram, en medio de la atención mediática que continúa generando el caso en redes sociales y medios internacionales.