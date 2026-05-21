Estilista de Fátima Bosch es arrestado por supuesta agresión contra modelo

Bosch había insistido anteriormente en que no permitiría que los ataques limitaran su carrera o exposición pública. “No voy a retroceder, no voy a esconderme y no voy a pedir permiso para brillar”, escribió la modelo mexicana, quien además defendió el derecho de las mujeres a levantar la voz frente a cualquier forma de humillación o maltrato. Hasta el momento, Fátima Bosch no ha emitido declaraciones sobre la detención de Giovanni Laguna ni sobre las acusaciones presentadas por Andrea del Val. Mientras tanto, la modelo venezolana decidió colocar en privado su cuenta de Instagram, en medio de la atención mediática que continúa generando el caso en redes sociales y medios internacionales.