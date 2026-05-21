Esto dicen las autoridades sobre la masacre ocurrida en Trujillo, Colón

Una nueva masacre se registró este jueves en una finca de palma africana ubicada en el sector de Rigores, municipio de Trujillo, departamento de Colón, donde de manera preliminar se reporta la muerte de al menos 11 personas.
El hecho violento habría ocurrido durante horas de la madrugada, según información difundida por autoridades policiales y habitantes de la zona, quienes describieron un ambiente de temor e incertidumbre tras el ataque.
De acuerdo con reportes preliminares, entre las víctimas se encontrarían tres hermanas, aunque esta información aún no ha sido confirmada oficialmente por las autoridades encargadas de la investigación.
La Policía Nacional desplazó equipos hacia el lugar para verificar la escena y comenzar las diligencias correspondientes. Hasta el momento, las autoridades indicaron que continúan recopilando información para determinar la cantidad exacta de víctimas y las circunstancias del crimen.
Rolando Ponce Canales, director de investigación criminal, señaló que aún es prematuro brindar conclusiones sobre lo ocurrido y evitó confirmar detalles no verificados. “No podemos hablarle de una cantidad, porque solo se maneja ante los medios de comunicación así, comentarios. Han mandado videos, pero no quiero ser irresponsable”.
El funcionario indicó que en la zona del Bajo Aguán existe presencia policial permanente debido a los conflictos históricos relacionados con invasiones y disputas de tierra. “Hay una presencia policial que está ocupada para darle seguridad a esta población".
Asimismo, Canales sostuvo que la violencia vinculada a estructuras criminales presenta dinámicas complejas y organizadas. “Hay actores que están muy organizados y hay personas simuladoras que aparentan ser lo que no son”, manifestó durante una entrevista brindada a medios de comunicación.
El director de investigación también señaló que las autoridades analizan distintas hipótesis relacionadas con el crimen, entre ellas posibles conflictos agrarios, disputas interpersonales o problemas derivados de herencias y control territorial. “Hay que ver cuál es la génesis del problema”.
Por su parte, el ministro de Seguridad, Gerzon Velásquez, aseguró que el hecho criminal es visto preliminarmente como una acción ejecutada por estructuras criminales y no por pobladores de la zona. "Eso aparenta ser una actividad de una estructura criminal que ejecutaron personas en un lugar determinado. Esas prácticas no son de estructuras en conflicto por las tierras".
Por otro lado, el comisionado de policía Carlos Rojas afirmó que este tipo de conflictos se repite en la zona debido a invasiones de tierras vinculadas a fincas productivas.