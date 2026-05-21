Muere "El Viejo Lin”, fundador de la pandilla Barrio 18 en El Salvador

El régimen de excepción cuenta con el respaldo de cerca del 85 % de la población y el presidente Nayib Bukele, cuya política antipandillas le consiguió su reelección inmediata a pesar de la prohibición constitucional, y su gabinete de Seguridad, asegurara que ha permitido combatir a las maras, liberar territorios del dominio de estas bandas y reducir significativamente los homicidios en el país, considerado por años como uno de los más violentos del mundo.