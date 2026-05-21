¿Quiénes son las víctimas de la masacre en la finca Paso Aguán en Colón?

Colón, Honduras

La masacre registrada este jueves en la finca Paso Aguán, ubicada en el sector de Rigores, municipio de Trujillo, departamento de Colón, dejó al menos 11 muertos. A medida surgen nuevos detalles, queda en evidencia la brutalidad y la saña con la que actuaron los responsables del ataque armado. Información preliminar indica que los muertos eran trabajadores de una plantación de palma africana que fueron emboscados alrededor de las 6:30 de la mañana de este 21 de mayo, cuando se preparaban para iniciar su jornada laboral. Según relataron pobladores y familiares de las víctimas, un grupo armado irrumpió en la finca, obligó a varios trabajadores a hincarse y posteriormente los asesinó.

Un video difundido en redes sociales muestra parte de la dantesca escena. En las imágenes, que este medio se reserva de publicar por respeto a las víctimas y sus familiares, se observan varios cuerpos tendidos sobre la tierra, así como rastros de sangre en distintos puntos del lugar. En uno de los fragmentos incluso se observa que algunas víctimas habrían intentado escapar, ya que quedaron con sus pies elevados.

Tres hermanas entre las víctimas

Entre las víctimas mortales fueron identificadas tres hermanas originarias de la comunidad de Rigores. Se trata de Mirian, Mirza y Lina Rodríguez, quienes ya son veladas en la colonia Las Uvas de la aldea Rigores, en Trujillo, Colón. A través de diversos medios locales, pobladores de la aldea Rigores expresaron su dolor y consternación por el asesinato de personas trabajadoras y conocidas en la comunidad.

“Nunca se había visto algo así”, dijo a TSI un vecino de la aldea Rigores, quien relató cómo la comunidad descubrió la escena de la masacre.

El hombre, que prefirió mantener su identidad en el anonimato, afirmó haber visto una gran cantidad de cuerpos cerca de la entrada principal de la finca. “Logramos contar 17 cuerpos (...) eran “vecinos de la comunidad que fueron atacados cuando iban a trabajar”, agregó. Además, relató que se enteró -de la masacre- "como a las 7:10 am y como a las 7:30 llegó una patrulla de la Policía, pero no quisieron acercarse más; se quedaron en la colonia Nueva Vida. Nosotros fuimos a ver y era cierto... estaban montón de cuerpos tirados que fueron emboscados”. Asimismo, señaló que muchos de los trabajadores laboraban en la finca Paso Aguán y que “uno que otro cuerpo se lo llevaban familiares y los sacaban en vehículos”.

Autoridades investigan el caso