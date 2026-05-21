Relato de vecino de la aldea Rigores sobre dantesca masacre en Colón

Colón, Honduras

Este jueves salieron a la luz más detalles sobre la masacre ocurrida en una plantación de palma africana, luego de que un video difundido en redes sociales mostrara al menos a nueve de las 11 personas asesinadas en el sector de Rigores, municipio de Trujillo, en el departamento de Colón.

Un vecino de la aldea Rigores relató al canal TSI cómo la comunidad se enteró del violento hecho que dejó múltiples víctimas en la zona.

Al ser consultado sobre la hora de la masacre, aseguró que “fue temprano, en la madrugada”. Además, afirmó que observó al menos 17 cuerpos tirados a unos 50 metros del portón principal de la finca.

"Logramos contar 17 cuerpos (...) nunca se había visto algo así", dijo.

Sobre las víctimas, aunque indicó no reconocerlas por nombre, explicó que se trataba de “vecinos de la comunidad que fueron atacados cuando iban a trabajar”.

“Yo me di cuenta -de la masacre- como a las 7:10 am y como a las 7:30 llegó una patrulla de la Policía, pero no quisieron acercarse más; se quedaron en la colonia Nueva Vida. Nosotros fuimos a ver y era cierto... estaban montón de cuerpos tirados que fueron emboscados”, relató.

El vecino de la aldea Rigores, hoy de luto, también reveló que el personal trabajaba en la Finca Paso Aguán y que “uno que otro cuerpo se lo llevaban familiares y los sacaban en vehículos”.