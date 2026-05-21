  1. Inicio
  2. · Deportes

San Pedro Sula derrochará adrenalina con el "bootcamp" de la Maratón La Prensa

La actividad tendrá como punto de salida y de cierre el Supermercado Comisariato Los Andes. Los corredores están citados para las 4:30 am. Se hará un recorrido de cinco kilómetros

  • Actualizado: 21 de mayo de 2026 a las 08:28 -
  • Heber Betancourt
San Pedro Sula derrochará adrenalina con el bootcamp de la Maratón La Prensa

Este sábado se celebrará el primer entrenamiento en la gran ciudad de cara a la Maratón La Prensa-Gatorade.
San Pedro Sula.

Con el calendario avanzando inexorablemente hacia el día cero y con los aires de la competencia soplando cada vez más fuertes, San Pedro Sula tendrá este sábado el primer entrenamiento oficial en la ciudad de cara a la Maratón La Prensa-Gatorade 2026.

Sí, este fin de semana se celebrará el segundo de tres "bootcamps" programados en el marco de la edición número 50 de la carrera de atletismo más importante de Honduras.

Rafael Zambrano y su sueño en esta Maratón: “La misión es volver a ganar en mi categoría”

Los "runners" y cualquier otra persona que quiera sumarse al evento están cordialmente invitados para disfrutar de una mañana de adrenalina, sudor, alegría y mucha pasión.

La convocatoria para los participantes está lanzada para las 4:30 am porque media hora después arrancará el recorrido. El epicentro de las emociones será el Supermercado Comisariato Los Andes. Allí será el punto de salida y también el de cierre.

4:30 de la mañana comenzarán los trabajos de calentamiento con los coach Mario Valladares y Andrea Fajardo. Media hora después iniciará el recorrido.

4:30 de la mañana comenzarán los trabajos de calentamiento con los "coach" Mario Valladares y Andrea Fajardo. Media hora después iniciará el recorrido.
Esto debes saber de la Maratón Prensa-Gatorade 2026: Histórica Edición de ORO

El trayecto será de cinco kilómetros y se hará en una ruta que incluirá el bulevard Morazán, Tercera Avenida, Fuente Luminosa y el parque México. Los "coach" Mario Valladares y Andrea Fajardo serán los encargados de aconsejar, orientar y acompañar a los corredores. Dirigirán el calentamiento en la previa y también harán el recorrido con los presentes. Además, se contará con el apoyo de Cruz Roja, Policía de Tránsito y Policía Municipal.

El trotamundos del running: Eduar Raudales completa los 7 Majors de Maratón

En el evento igualmente estarán presentes patrocinadores como Gatorade, Aguazul, La Mundial-Total, Kotex, Banpaís, Fruvetsa, Progcarne y Farsiman.Después de que el pasado 9 de mayo La Ceiba albergara el primer "bootcamp" de su historia, este sábado 23 será el turno para que la Gran Ciudad viva una jornada de felicidad.

Mapa de la ruta del bootcamp en San Pedro Sula.

Mapa de la ruta del bootcamp en San Pedro Sula.

El último entrenamiento será el 6 de junio y también se llevará a cabo en San Pedro Sula. El reloj avanzado y las piernas se preparan para ser parte de la edición de oro de la Maratón más grande del país

“Voy a estrenarme en 21k, y qué mejor que en la edición 50 de la Maratón La Prensa”

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Heber Betancourt

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias