Gerente de la Enee: "Ley de Energía no es atractiva, tiene aspectos nocivos para la inversión"

Tegucigalpa, Honduras.

El funcionario también reconoció que el área de distribución eléctrica continúa siendo el componente "más difícil" dentro del proceso de transformación institucional, mientras defendió la seguridad jurídica de los contratos vigentes y adelantó que una reducción en la tarifa eléctrica podría tomar alrededor de tres años, siempre y cuando se ejecuten correctamente las reformas planteadas. A continuación, la entrevista completa.

Entre los principales desafíos identificó la reducción de pérdidas técnicas y no técnicas, la apertura ordenada del mercado energético y la necesidad de separar el esquema de subsidios de las finanzas de la estatal para evitar mayores presiones económicas sobre la Enee.

En una entrevista exclusiva concedida a LA PRENSA Premium, Panting sostuvo que el rescate del sector energético hondureño requiere más que un saneamiento financiero y pasa por recuperar la confianza de los inversionistas, fortalecer la capacidad de pago del sistema y modernizar el modelo de operación eléctrica.

El gerente de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica ( Enee ), Guillermo Peña Panting , planteó la posibilidad de revisar e incluso derogar aspectos de la actual Ley de Energía al considerar que algunos de sus contenidos limitan la inversión y dificultan la recuperación del sistema eléctrico nacional.

Ese crecimiento económico se puede hacer haciendo una estructura de una política de inversión, o sea, una política de Estado en materia de inversión, que la punta de lanza es el crecimiento vía soltando el sector energético para que, del lado de la demanda, o sea, el consumidor de todos los tipos, el industrial, el residencial, el comercial, tenga facilidad para crecer más rápido. Entonces, al cambiar eso, la posición era llegar aquí, pero estructurando ese espacio.

¿Alguna vez aspiró a ser gerente de la Enee? No, no, nunca. Yo he estado en el mundo de políticas públicas desde hace bastante tiempo, yo he estado en el lado más de atracción de inversión, de cambios regulatorios, de abrir mercados, cómo crear mecanismos de confianza, simplificación administrativa, y aquí como estamos viendo el tema energético, es mucho más amplio que la Enee. Lo que pasa es que si no estamos en la Enee fracasa la misión general. Lo que estamos queriendo es quitar el ancla que arrastra el crecimiento económico.

Fue muy complejo en realidad. Diría que el héroe de esa fase es el ministro —Eduardo— Oviedo, que le tocó agarrar un tamal que no teníamos visibilidad, no sabíamos que había, no sabíamos cómo estaban los contratos, no sabíamos, por ejemplo, si había convenios que se habían firmado en el exterior, no sabíamos el estatus completo de los proyectos que iban en desarrollo, si se habían hecho bien, si había derecho de vía en la nueva Ley de Transmisión. Todo ese tema fue complejo y el ministro asumió una tarea muy, muy difícil donde toca unificar tres áreas que estaban funcionando por separado. Estaba el Programa Nacional de Reducción de Pérdidas (PNRP), estaba distribución y, por el otro lado, la UTCD. Entonces había mucha función triplicada. Entonces, eso le tocó al ministro. Le tocó encontrar que había, amarrar todo, tomar control, tomar decisiones muy difíciles y después de eso dice, aquí está la misión cumplida, se separan todas las funciones, como siempre estuvo planeado. Muy bien.

Él como ministro no puede, o sea, si le mandan una multa o tiene una falla en la Enee, el ministro qué va a hacer, ¿defender la Enee o decir que cumple las reglas? Hay ese tipo de conflictos, y nunca antes habían estado juntas, hasta la administración pasada, pero bueno, era una decisión y un buen mensaje al sector privado, a los multilaterales, interno, externo, todo, que se separara esa función en dos. Entonces, entre pláticas y pláticas —con el presidente Nasry Asfura—, caímos en que me pidió si tomaba la función y le dije que aquí estamos para apoyar.

Estuve tres meses en presidencial apoyándolo en temas de asesoría y acompañamiento, entonces los tres meses antes de tomar el puesto estaba involucrado directamente en su equipo de asesores, y cuando iba avanzando el problema, la situación energética y la complejidad, y además del llamado, había un llamado general de buscar confianza en separar la función de secretario de Energía de la Enee, porque juntas hay conflicto de interés.

No, pues sorpresa fue la llamada del presidente al inicio de febrero que estaba yo viviendo en México, y me dijo '¿te sumás?' y le dije: 'a lo que me diga, presidente'. Entonces, sí, esa sí fue sorpresa.

Hay planes múltiples, la UTCD y distribución están trabajando en eso porque es el área que se enfoca en esa parte. Lo bueno es que ya en esa unificación de funciones de la parte de Distribución, ya están trabajando muy en conjunto, buscando cada pieza cómo optimizar, el plan en Distribución lo llevan ellos. Y seguimos metiendo presión, porque también fue parte de la negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI), en la parte energética fue uno de los puntos muy importantes. ¿Qué se va a reducir en pérdidas y cómo? Y bueno, se hizo el acuerdo y sí hay un plan que está, pero tenemos que reforzar porque se tiene que reducir más. No hay forma que el sistema funcione si no se reducen las pérdidas.

Bueno, la meta cae a una meta muy puntual. En ese tipo de momentos de reestructuración, uno debe tener claro hacia dónde quisiéramos llegar, muy clarito. Y aquí la meta, si estamos pensando que el problema es un tema de arrastre económico en el sistema a través del subsector, lo que queremos es ver cómo alineamos todo y cómo diseñamos todo el sistema para buscar duplicar la demanda energética del país. O sea, cómo en el lado del consumidor. Eso es un proceso de avance, no del lado de la generación, no del lado que, si es público o es privado, esos son temas que no son tan importantes ya. Si queremos meterle velocidad al lado económico, tenemos que hacerlo del lado de la demanda. ¿Cómo hacemos que la energía eléctrica baje de precio? ¿Cómo hacemos que tenga calidad óptima? ¿Y cómo hacemos que siempre esté disponible? Este último es que no haya apagones de ningún tipo.

¿Cuál considera usted que es el principal problema del ENE? ¿Serán las pérdidas, las deudas financieras?

Yo creo que ya es un tema de deudas, es un tema de control en los costos que no le permite reducir las deudas, que no le permite tener un sistema creíble de pago. Para mí todo termina en eso, cómo hacemos un sistema creíble de pago. Porque podemos aquí estructurar una licitación espectacular, hacer cambios organizacionales, podemos hacer reformas y hacer un marco regulatorio espectacular para la inversión nacional, extranjera, pública, privada. La conversación es que haya la confianza en la inversión, pero si no hay un mecanismo de pago creíble, es bien difícil que lo demás se estructure, porque ¿quién va a llegar a una licitación dónde se sabe que hay mala paga? Esa probablemente es la pieza más difícil del juego.

Ahora que ya no existe el Programa Nacional de Reducción de Pérdidas (PNRP), muchos hablan sobre la necesidad de derogar la Ley de Energía. ¿En algún momento podríamos esperar enviar una moción al Congreso Nacional?

Sí, hay múltiples mensajes que se han venido dando. La primera visita del FMI recién tomando posesión del presidente Asfura, el regreso al CIADI para tener los arbitrajes internacionales, eso porque por el tema de la inversión internacional y los arbitrajes que ya están puestos ahí que son por el tema de negociación forzosa o no reconocida, gasto, deuda, que están en arbitraje, se hace ese mensaje regresando, luego la segunda visita del FMI y ahora tenemos que entrar a revisar el marco regulatorio.

¿Podríamos esperar entonces esa derogación?

Deberíamos. La Ley de Energía 2022 es vieja, no es atractiva. Hay temas en ese proyecto que son nocivos a la inversión, como tener una cláusula de BOT (Construcción, Operación y Transferencia) a los proyectos. El BOT me obliga a que a los 15 años le traspaso a la estatal una inversión hecha, una planta de generación de capital intensiva, recuperarla en 15 años y entregársela al Estado en 15 años a costo, o sea, sin paga, no solo recuperarla en 15 años, manda a entregarla como nueva, hay que hacer una segunda inversión para entregarla como nueva. Es inviable los precios que iban a salir ahí como mecanismo.

¿Y de cuánto es la inversión Guillermo para rescatar y modernizar la Enee?

Es que eso lo vamos a ver una vez que se haya reestructurado y que caiga el estudio de avalúo de activos y pasivos en todo el sistema, porque si lo vemos como todo, marea. Pero cuando se ubica todo, ya la empresa tiene su área de generación, su área de distribución y su área de transmisión de generación y distribución. Entonces en ese espacio, asignarle todas sus obligaciones a cada una de las áreas y con presupuestos que no se pueden cruzar, ya eso nos permite ver mucho más claro qué es lo que hay que arreglar.

Pero lo que creemos, pendiente de los estudios, pendiente de todo ese avalúo que hay que hacer, es que en un corto plazo el área de generación y el área de transmisión serían empresas triple A, reconocidas, pueden pararse con sus propios pies y pueden hasta asumir parte de la deuda histórica porque van a tener ingresos estables.

¿Y cuál es la parte más difícil?

El problema es distribución, que es lo que ha costado en República Dominicana, que es lo que ha costado en muchos países el tema de cómo se reduce el tema de distribución cuando ha llegado a los niveles donde está ahorita. Ese es lo difícil. Normal en un sistema, en América Latina puede ser grande por el 15%, abajo son sistemas muy eficientes, pero 33%, 34%...

¿Qué tipo de apoyo requiere por parte del Poder Ejecutivo, del Congreso Nacional e incluso del sector privado para poder implementarlos con éxito?

Bueno, ahorita siento que tenemos todo el apoyo de Presidencia. El apoyo del Ejecutivo está y no solo de la Presidencia, sino de la Secretaría, que es con la que tenemos que trabajar muy de cerca. Finanzas es una pieza clave en todo esto, por la parte financiera y el hueco fiscal que tenemos. Ese déficit es tan grande que sin Sefin entrando en el tema no se cierra la brecha, pero ellos entrando significa que hay que sacarle recursos a Sefin que podría estarse utilizando en otro tema. Por eso el Banco Central de Honduras (BCH), Sefin, todo el Gobierno dice 'tenemos que entrarle al tema Enee' ya si no se le entra, al final de esta administración tenemos un problema casi inmanejable.

¿Cuál es el plan de cobertura para atender todas esas zonas del país que todavía no cuentan con servicio de energía eléctrica?

Adentro, los planes internos de distribución siguen, hay que seguir avanzando. La empresa continúa, ya tenía planificación, lo que hay es que a veces hay que ordenar o buscar oxigenarla en ciertas piezas para que el recurso pueda aplicarse en los mecanismos de crecimiento. Pero los planes de crecimiento, de expansión del sistema, eso ya está planificado. Ahora, quisiéramos que fuera más rápido y quisiéramos que fuera más fuerte.

Y en relación con la comercialización de la energía, ¿seguirá siendo exclusiva de la Enee?

Los mercados modernos mandan a abrir, que ya estaba abierto desde el 2014, la transacción entre privados. La transacción entre privados puede ser del generador a un usuario, del generador a un comercializador a un usuario, o entre usuarios también. Y pueden ellos también entrar al mercado de oportunidades, donde hoy el mercado de oportunidades solo la Enee compra. Eso, al hacer eso, le reduce presión a la Enee, obligaciones con otros clientes. Entonces, tenemos que llegar a un proceso en el que se va atendiendo. Pero, esos son pasos más adelante, porque eso tiene que pasar por Congreso, tiene que hacer modificaciones.

¿El subsidio energético actual, Guillermo, es sostenible para las finanzas públicas del país? ¿Qué se ha considerado al respecto?

Lo que sí ha quedado claro es que todo subsidio que por política se hace, eso sale de las arcas del Estado, no de la Enee. Una de las cosas que estamos hablando con los diputados, por un lado, es que no pueden estar generando, no pueden estar enviando subsidios si no hay fondos que van a llegar a cubrir eso para el estatal. Entonces, ese fin también ya está bastante clara, muy clara, y poniéndose al día en muchas de las partes donde el subsidio venía de lado. Si la Presidencia o la Secretaría de Energía pone un subsidio, ¿quién paga ese fin? Entonces, es importante que no le saquen los fondos a la Enee, porque es política de Estado, no es una función de la Enee. Es muy importante separar las piezas en esto, porque esa es la parte del orden. Cuando separamos del orden, la Secretaría de Energía es el rector de la política de Estado en temas energéticos. La CREE es el árbitro del sistema, es el regulador, el que pone las reglas en toda la fase, las interacciones públicas, privadas, todo de cómo funciona ese mecanismo. La Enee es un ente regulado muy importante, pero es un ente regulado dentro del esquema que la CREE supervisa y regula y que actúa las políticas del Ejecutivo vía la Secretaría de Energía.

Históricamente la Enee ha sido señalada como una institución con prácticas de contratación cuestionadas en cuanto a la especialización del personal. ¿Qué puede esperarse en su administración en relación con este tema?

Hay un gabinete energético y el presidente está directamente involucrado. Lo que se está haciendo es que en todos los puestos claves que son de personal técnicamente capacitado, tiene que entrar personas únicamente técnicamente capacitadas. Y eso se está cumpliendo. En las regionales se están enviando personas, son las técnicas para sus puestos, en generación, adentro de distribución. Es importante respetar a los técnicos, respetar a los profesionales de su área para eso.

¿Ha identificado algún país o modelo de referencia que le gustaría implementar o adaptar en Honduras?

Hay múltiples sistemas. Si vamos, como sistemas que todavía son verticalmente integrados, son Honduras, Costa Rica, Paraguay, Cuba y Venezuela. Cuba y Venezuela vamos a descartar como modelos buenos energéticos. Paraguay, pues ahí va, tiene una energía eléctrica más grande del mundo, pero ahí va. Costa Rica y Honduras, los dos están en la conversación de romper la estructura vertical. Costa Rica no ha podido hacerlo. De los que estaban en el modelo como estamos, casi nadie está ya. Primero eso.

Y modelos que funcionan o que pueden ser Guatemala, El Salvador, Panamá, Colombia, Brasil, Chile, Perú, los mercados integrados de Europa son un modelo también. No solo es uno, sino porque Honduras no está solo. Honduras está aislado. Esta es parte del sistema centroamericano. Guatemala, Panamá están conectados. Todo eso es un mercado regional.

Europa tiene tres mercados regionales. También bajo diferentes reglas y unos mejores que otros, pero son mercados regionales. Cruza frontera, eso es lo importante. Allá podemos aprender que hay muchos sistemas y además hay varios que cruzan fronteras. Hay líneas de transmisión y mercados entre Estados Unidos y Canadá y hay mercados que cruzan entre Estados Unidos y México.

Pero como un sistema integrado, conectado a la región, hay que tomar en consideración también que Honduras, no hay ninguna razón por la que no podría ser también alguien que inyecta a la red centroamericana.

¿Qué opinión le merece los contratos renegociados el año pasado por el gobierno anterior?

Estamos claros es que los contratos que existen deben respetarse. Es una señal de seguridad jurídica al sistema. Eso ha pasado cuando se ha querido recuperar empresas o se ha querido tomar la decisión de abrir mercados en otros países, es importante respetar los contratos que están. Nos gusten o no, son contratos. Cuando no nos gustan, pasa que se dan arbitraje a espíritus internacionales y eso no lo podemos hacer. Necesitamos hacer un mercado confiable que camina sin inversión. Para atraer la inversión tenemos que respetar los contratos. Cuando hay incumplimiento es un tema de la CREE, porque son mercados regulados. Entonces hay que dejar que la CREE llegue a su trabajo. Pero si es tan grave el incumplimiento que hay que terminar el contrato, pues ya es un tema que tiene que ser autorizado por el marco regulatorio.

¿En cuánto tiempo se podría ver un cambio en la tarifa eléctrica?

Ver el cambio... hace como tres años que estuve en el operador del sistema, en la junta directiva, y yo hacía esa pregunta. Siempre ando atrás de cómo le bajo el precio a la energía y cuánto tarda.

Asumiendo que hacemos todo bien. Si venimos y hacemos todos los pasos que toma para bajar la presión a la subida de precios, ¿cuánto tarda? Normalmente anda por los tres años, haciendo todo bien.

¡Ojo! En un plan bien ejecutado. Entonces, darle la promesa que empiezan a bajar un año en seis meses, es imposible decir eso.

Pero sí puede bajar, también al privado, pueden negociar a mejor precio. Pueden negociar diferente y el privado vender al privado también puede ser al residencial pequeño. También se puede. Hay mecanismos para hacerlo. Eso no es un problema. Ahí pueden venir las reducciones.

¿Cómo ha enfrentado usted las críticas desde que asumió el cargo? Su gestión ha generado bastante debate, ¿cómo lo maneja en lo personal y en lo profesional?

Pues creo que el tema de la crítica, yo no sé, yo ni sabía que nadie me conocía. Pero lo mejor es que hablen de uno, que no hablen nada es lo malo. Si hablan bien o hablan mal es otra cosa, pero yo creo que el tema hay que enfrentarlo. Quiero decir que sí hay choque de modelos, hay mentalidades en la población, hay ideas que se han transmitido, que se han tratado, que para algunos no nos funciona, otros creen que sí, y el disenso está bien, es permitido. En una democracia, en una sociedad, es bueno el libre de poder hablar y decir, yo no opino así.

Entonces usted tiene que respetar y tiene que escuchar también, no solo respetar, porque también uno entendiendo posiciones puede actuar mejor.