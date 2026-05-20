Demanda de energía crecerá de 70 a 80 megavatios entre 2027 y 2028

Tegucigalpa, Honduras

La demanda de energía eléctrica en Honduras crecerá entre 70 y 80 megavatios en 2027 y 2028. Así lo proyectan la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee) y el Centro Nacional de Despacho (CND), instituciones públicas responsables de la operación del sistema energético del país.

No obstante, el reto es cómo cubrir la demanda interna de los siguientes dos años. Según la Enee, a diciembre de 2025 la capacidad instalada fue de 3,517.5 megavatios, mayor que los 3,240.9 megas de 2024. El desafío para la estatal eléctrica y el CND es el déficit de potencia firme para los próximos dos años: 195 megavatios en 2027 y 326 en 2028.

La capacidad instalada del sistema energético de Honduras no ha alcanzado las metas por la tardanza en los procesos de licitación.

Salomón Ordóñez, asesor en materia de energía del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), recuerda que la primera licitación tuvo que haberse realizado en 2019 para incorporar 450 megavatios.

No obstante, considera que las plantas solares fotovoltaicas con baterías son las opciones que habrá en el mercado para suplir la demanda interna.

Estima que alrededor de 200 megavatios generarán las plantas con baterías de litio que se construyen en Nacaome, Olanchito, Jamastrán y Comayagua.Las plantas con baterías operan a un factor de despacho de 95% de potencia firme y pueden suplir energía durante cuatro horas en horas nocturnas.

La Enee trabaja en la instalación de una planta de almacenamiento con baterías en Amarateca, con una capacidad de 75 megavatios, de los que ya genera 15 MW.

“Las plantas fotovoltaicas con baterías ayudarán en el interín, ya sea en el mercado de oportunidad o mediante contratos de corto plazo, al menos de cinco años”, subraya Ordóñez.

Otra opción son las plantas de arrendamiento con diésel, con una capacidad instalada de 210 megas, según Miguel Aguilar, presidente del Sindicato de Trabajadores de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Sitraenee).

El CND indica que en los próximos 10 años varias plantas se retiran del sistema, las que pueden extender los contratos o mantenerse en el mercado de oportunidad. En 2028 se retiran 53.04 megavatios, 886.06 MW en 2029, en 2030 serán 276.52 MW, en 2031 serán 43 MW y en 2033 y 2034, 20 y 62 megas.