Asfura anuncia medidas para reducir pérdidas en la Enee y apoyo por sequía

Comayagua, Honduras.

El presidente Nasry Asfura aseguró este miércoles que su gobierno impulsa medidas para enfrentar las pérdidas de energía en la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee), al considerar que se trata del principal problema económico que enfrenta el país. Durante una comparación pública, Asfura afirmó que Honduras comenzará a enfrentar dificultades económicas si no se toman decisiones firmes en torno a la estatal eléctrica. "Si nosotros no actuamos firmemente y con decisiones en la Enee, Honduras va a seguir teniendo problemas económicos. La Enee es un problema grave donde nos estamos desangrando", expresó el mandatario.

El gobernante indicó que su administración trabaja en un plan nacional orientado a reducir las pérdidas de energía, que actualmente rondan el 38 %, según se mencionó durante su intervención. Asfura explicó que desde el 4 de mayo comenzó un programa de instalación de medidores a nivel nacional para identificar usuarios sin medición, conocer quiénes mantienen deudas y mejorar el sistema de cobro. Además, el presidente detalló que el gobierno impulsa una propuesta de ley de alivio para facilitar el pago de deudas por consumo eléctrico en plazos de uno o dos años. Según explicó, la iniciativa fue planteada ante la junta directiva del Congreso Nacional y al presidente del Legislativo, Tomás Zambrano. Asfura aclaró que los nuevos medidores comenzarán a contabilizar el consumo desde el momento de su instalación y no se utilizarán para realizar cobros retroactivos o promedios. “El medidor que instalamos es de hoy en adelante”, enfatizó. No obstante, indicó que el gobierno también actuará contra conexiones irregulares en casos donde existan usuarios con medidor y conexiones adicionales no autorizadas. Como parte del plan, Asfura informó que actualmente operan alrededor de 38 cuadrillas para la instalación de medidores y que el gobierno licita otras 140 con la meta de alcanzar entre 400 y 450 cuadrillas. Además, un anunciado proceso de sectorización de la medición eléctrica para identificar zonas con mayores pérdidas mediante medidores instalados en postes.

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