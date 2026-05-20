Asfura anuncia medidas para reducir pérdidas en la Enee y apoyo por sequía

El presidente Nasry Asfura aseguró este miércoles que su gobierno impulsa medidas para enfrentar las pérdidas de energía en la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee), al considerar que se trata del principal problema económico que enfrenta el país.
Durante una comparación pública, Asfura afirmó que Honduras comenzará a enfrentar dificultades económicas si no se toman decisiones firmes en torno a la estatal eléctrica.
"Si nosotros no actuamos firmemente y con decisiones en la Enee, Honduras va a seguir teniendo problemas económicos. La Enee es un problema grave donde nos estamos desangrando", expresó el mandatario.
El gobernante indicó que su administración trabaja en un plan nacional orientado a reducir las pérdidas de energía, que actualmente rondan el 38 %, según se mencionó durante su intervención.
Asfura explicó que desde el 4 de mayo comenzó un programa de instalación de medidores a nivel nacional para identificar usuarios sin medición, conocer quiénes mantienen deudas y mejorar el sistema de cobro.
Además, el presidente detalló que el gobierno impulsa una propuesta de ley de alivio para facilitar el pago de deudas por consumo eléctrico en plazos de uno o dos años.
Según explicó, la iniciativa fue planteada ante la junta directiva del Congreso Nacional y al presidente del Legislativo, Tomás Zambrano.
Asfura aclaró que los nuevos medidores comenzarán a contabilizar el consumo desde el momento de su instalación y no se utilizarán para realizar cobros retroactivos o promedios.
“El medidor que instalamos es de hoy en adelante”, enfatizó.
No obstante, indicó que el gobierno también actuará contra conexiones irregulares en casos donde existan usuarios con medidor y conexiones adicionales no autorizadas.
Como parte del plan, Asfura informó que actualmente operan alrededor de 38 cuadrillas para la instalación de medidores y que el gobierno licita otras 140 con la meta de alcanzar entre 400 y 450 cuadrillas.
Además, un anunciado proceso de sectorización de la medición eléctrica para identificar zonas con mayores pérdidas mediante medidores instalados en postes.
Apoyo agrícola por sequía
Por otro lado, el presidente Nasry Asfura anunció un programa de apoyo a la producción agrícola en el departamento de Comayagua, en medio de la crisis por sequía derivada de la situación climática que afecta distintas zonas del país.
El mandatario detalló que alrededor de 90 municipios permanecen en alerta por sequía y aseguró que están siendo atendidos por el gobierno.
Asimismo, informó que a partir de este viernes comenzará el pago a las alcaldías con el ajuste correspondiente y que a inicios de junio iniciará la entrega de equipo pesado a los gobiernos locales.
Asfura también destacó el respaldo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Honduras y afirmó que su administración trabaja de manera coordinada con las alcaldías para responder a la emergencia.
Durante su intervención, el mandatario aseguró que la atención a los municipios afectados por la sequía se realiza sin distinción política.
“Yo quiero que ustedes, por favor, me agarren la idea bien clara, aquí estamos trabajando por una Honduras, aquí no hay colores políticos”, expresó Asfura.
El gobernante sostuvo que su administración mantiene el apoyo tanto a las autoridades del Partido Nacional como al Partido Liberal y Libre.
"El que no quiera trabajar conmigo es porque tiene algún problema mental. Mi trabajo es servirle a la gente", añadió.
Asimismo, mencionó a Carlos Miranda, alcalde de Comayagua, y destacó el trabajo conjunto con las municipalidades para atender las necesidades de la población afectada por la crisis climática.