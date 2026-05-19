Congreso aprueba decreto para habilitar quórum en el CNE con oposición de Libre

Tegucigalpa, Honduras

El Congreso Nacional aprobó este martes, en un ambiente marcado por gritos y fuertes confrontaciones verbales entre bancadas, el Decreto Especial de Régimen Transitorio y Excepcional para el quórum mínimo de funcionamiento del pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE).

La iniciativa, orientada a superar la parálisis administrativa del ente electoral, fue aprobada sin el respaldo del Partido Libertad y Refundación (Libre), cuyos diputados protagonizaron una protesta dentro del hemiciclo.

La sesión estuvo precedida por una reunión de emergencia celebrada en el hemiciclo del Legislativo por la bancada de Libre.

Al concluir el encuentro, el jefe de bancada de Libre, Ronald Panchamé, manifestó el rechazo absoluto de su partido hacia la propuesta del CNE, argumentando que el oficialismo está instrumentalizando al Ministerio Público para amedrentar a la oposición.

De acuerdo con el jefe de bancada, la reciente citación judicial contra los siete diputados actuales que integraron la Comisión Permanente en 2025 es una maniobra de persecución, razón por la cual anunciaron su retiro inmediato de todas las comisiones legislativas como medida de protesta.