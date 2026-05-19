Trasladan de emergencia a “Chepe” Handal de Támara a hospital privado por trombosis

Tegucigalpa, Honduras

Una fuente cercana a DIARIO LA PRENSA confirmó que Handal fue intervenido quirúrgicamente y que su estado de salud es delicado.

De acuerdo con información preliminar, el recluso fue intervenido quirúrgicamente a causa de una trombosis , por lo que permanece bajo atención médica especializada y custodia.

José Miguel “Chepe” Handal Pérez , quien fue arrestado en 2015, fue trasladado de emergencia desde la Penitenciaría Nacional de Támara hacia un centro asistencial privado en Tegucigalpa, luego de presentar complicaciones de salud.

“Chepe” Handal, condenado en Honduras por delitos relacionados con narcotráfico y lavado de activos, dejó de ser requerido en extradición por Estados Unidos luego de que en mayo de 2025 las autoridades estadounidenses retiraran la solicitud presentada en su contra por tráfico de drogas.

Handal había sido solicitado por la Corte del Distrito Sur de Florida tras una investigación que lo vinculó con el financiamiento de envíos de cocaína y la administración de una red logística operada desde San Pedro Sula, considerada un punto estratégico para el tráfico de drogas hacia territorio estadounidense.

El caso tomó relevancia internacional en 2013, cuando el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), incluyó a Handal en la denominada “Lista Kingpin”, amparada en la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeros del Narcotráfico. La medida provocó el congelamiento de sus activos y el señalamiento de varias de sus empresas.

Entre las sociedades mencionadas por las autoridades estadounidenses figuraban Supertiendas Handal, Corporación Handal, Auto Partes Handal, JM Troja, Cleopatras Easy Cash y la hacienda Rancho La Herradura, consideradas parte de una estructura utilizada para mover recursos de procedencia ilícita.

José Miguel Handal fue arrestado el 12 de marzo de 2016 en el parqueo de una clínica en San Pedro Sula, durante un operativo ejecutado por autoridades hondureñas. Posteriormente, fue declarado culpable y condenado a 27 años de prisión por complicidad en narcotráfico.

El Ministerio Público logró demostrar su vinculación con el decomiso de 1,670 kilos de cocaína incautados en 2009 en Útila, Islas de la Bahía. Un año más tarde, en 2017, Handal recibió una nueva condena de 17 años de cárcel por el delito de lavado de activos.

Las investigaciones de la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN) establecieron movimientos bancarios superiores a los 50 millones de lempiras que no pudieron ser justificados legalmente. El Tribunal consideró probado que Handal y sus empresas manejaron más de 44.5 millones de lempiras sin una fuente lícita identificada.

En 2023, tanto el empresario como su esposa fueron nuevamente declarados culpables por delitos relacionados con lavado de dinero derivado de actividades criminales. Actualmente, José Miguel “Chepe” Handal Pérez cumple condena en la Penitenciaría Nacional de Támara.