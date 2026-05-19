Matan a hondureña trans en un parque de Girona, España

Figueres, España

La Policía autonómica de Cataluña, en el noreste de España, ha detenido a un vecino de la localidad de Figueres, que tenía activa una orden de alejamiento, por matar este martes a su expareja, hondureña, (Kimberli Durán García como se hacía llamar en redes sociales) a la que asestó puñaladas por todo el cuerpo.

El homicida, Andrés R., de 48 años, de nacionalidad española y con numerosos antecedentes, quebrantó por segunda vez la orden de alejamiento que tenía de la víctima, de 33 años, indicaron fuentes cercanas al caso. Los hechos ocurrieron antes de las 15:00 horas (13:00 GMT). Tras agredir a la víctima con un cuchillo y asestarle puñaladas en los brazos, espalda, tórax y cuello, el hombre se deshizo del arma lanzándola bajo un coche aparcado y fue a una fuente para lavarse la sangre. En ese momento, varias personas le increparon y media docena le persiguieron y acorralaron hasta lograr tirarlo al suelo y retenerlo hasta la llegada de la Policía. Los servicios de emergencias no pudieron hacer nada por salvar la vida de su víctima.

Asesino aceptó pena