Marathón confirma precios de los boletos para la Final de Ida ante Motagua

La Liga Nacional de Honduras ya tiene definida su gran final del Torneo Clausura 2026 y el ambiente en San Pedro Sula comienza a encenderse con el choque entre Marathón y Motagua, dos históricos del fútbol hondureño que buscarán quedarse con el ansiado título.
A través de sus redes oficiales, el conjunto verdolaga anunció los detalles del primer partido de la serie decisiva, programado para disputarse este jueves 21 de mayo a las 8:00 de la noche en el estadio Francisco Morazán, escenario que promete lucir un lleno total para el duelo de ida.
La promoción del encuentro ha generado enorme expectativa entre los aficionados, especialmente por el lema “Gran Final por la Décima”, haciendo referencia al objetivo de Marathón de conquistar su décimo campeonato de Liga Nacional. El club sampedrano buscará hacerse fuerte en casa ante un Motagua que llega motivado tras eliminar al vigente campeón.
La gran final la jugamos todos juntos 🦖— CD Marathón (@CDMarathon) May 19, 2026
Es momento de pintar el Estadio Francisco Morazán de verde, alentar con el alma y apoyar al monstruo desde la grada en busca de la décima 💪🏼💚
¡Vamos todos unidos por estos colores! #MonstruoVerde pic.twitter.com/Vh1os8wtD1
La boletería también fue confirmada por la organización del evento. Los precios establecidos son de 350 lempiras en sol y 1,500 lempiras en silla, esta última con aplicación de preferencia. La directiva espera una masiva presencia de aficionados verdolagas en el coloso sampedrano.
El estadio Morazán tiene alrededor de una capacidad para 20 mil aficionados y la directiva de Marathón espera una millonaria recaudación alrededor de 7 millones de lempiras.
Motagua, por su parte, intentará dar un golpe en condición de visitante para cerrar la serie con ventaja en Tegucigalpa, duelo de vuelta de la final que será el domingo 24 de mayo a las 5 de la tarde.