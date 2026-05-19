Marathón confirma precios de los boletos para la Final de Ida ante Motagua

San Pedro Sula, Honduras.

La Liga Nacional de Honduras ya tiene definida su gran final del Torneo Clausura 2026 y el ambiente en San Pedro Sula comienza a encenderse con el choque entre Marathón y Motagua, dos históricos del fútbol hondureño que buscarán quedarse con el ansiado título. A través de sus redes oficiales, el conjunto verdolaga anunció los detalles del primer partido de la serie decisiva, programado para disputarse este jueves 21 de mayo a las 8:00 de la noche en el estadio Francisco Morazán, escenario que promete lucir un lleno total para el duelo de ida.

La promoción del encuentro ha generado enorme expectativa entre los aficionados, especialmente por el lema “Gran Final por la Décima”, haciendo referencia al objetivo de Marathón de conquistar su décimo campeonato de Liga Nacional. El club sampedrano buscará hacerse fuerte en casa ante un Motagua que llega motivado tras eliminar al vigente campeón.

La gran final la jugamos todos juntos 🦖



Es momento de pintar el Estadio Francisco Morazán de verde, alentar con el alma y apoyar al monstruo desde la grada en busca de la décima 💪🏼💚



¡Vamos todos unidos por estos colores! #MonstruoVerde pic.twitter.com/Vh1os8wtD1 — CD Marathón (@CDMarathon) May 19, 2026