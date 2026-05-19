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Futbolistas del Real España que podrían irse tras fracaso: uno al Olimpia ¿y se va Jeaustin?

A varios jugadores se les terminó el contrato en el Real España luego de no poder llegar a la final.

Futbolistas del Real España que podrían irse tras fracaso: uno al Olimpia ¿y se va Jeaustin?
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En el Real España se vendrá barrida en el plantel tras una nueva debacle. Estos futbolistas se quedan sin contrato, uno se irá al Olimpia y el que puede salir al extranjero. ¿Qué pasará con Jeaustin Campos?
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El Real España volvió a fracasar en su intento de levantar el título de la Liga Nacional de Honduras tras quedarse afuera de la final del Torneo Clausura 2026.
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La Máquina no pudo ganar el derbi sampedrano y con el empate 1-1 se quedó eliminado de la final. Marathón logró la clasificación para la definición de la Copa.
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Real España acumula 9 años sin ganar un título de la Liga Nacional de Honduras. El último campeonato conseguido por el equipo aurinegro fue en diciembre de 2017.
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Jeaustin Campos - El entrenador costarricense confirmó que seguirá en el banquillo del Real España tras un nuevo fracaso, quedando afuera de la final del Torneo Clausura 2026.
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"La situación es clara: tengo contrato, estamos haciendo las cosas bien y siempre falta ese 'cinco para el peso'", declaró Jeaustin Campos luego del partido contra el Marathón.
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Luis 'Buba' López - El portero queda libre de contrato con el Real España. Su futuro está en el aire.
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Jhow Benavídez - El mediocampista y capitán es otro de los jugadores que quedan libre en el Real España.
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Carlos 'Chapetilla' Mejía - El defensa finalizó su contrato con el Real España. Deberá definir su futuro.
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César Romero - El delantero está sin contrato tras la eliminación del Real España ante Marathón.
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Edson Danilo Palacios - El lateral derecho es otro de los que queda libre en el club aurinegro tras finalizar contrato.
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Jack Jean-Baptiste - El centrocampista terminó su préstamo con el Real España y volverá al Olimpia, club dueño de su ficha y con quien tiene contrato.
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Julio Rodríguez - El lateral izquierdo panameño tiene contrato con el Real España, pero rescindiría por falta de minutos.
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Gonzalo Ritacco - El mediocentro argentino vive la misma situación que Julio Rodríguez, tiene contrato y analiza rescindirlo.
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Juan Manuel Capeluto - El defensor uruguayo podría seguir el mismo camino, está pensando en rescindir el contrato de seis meses que le quedan por falta de minutos en el Real España.
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Roberto 'Pipo' López - Al portero suplente le quedan seis meses de contrato, pero no sabe si va a seguir en el equipo.
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Nixon Cruz - El habilidoso jugador podría salir del Real España al extranjero. Fue señalado como uno de los culpables tras su expulsión en el inicio de las triangulares que le costó una suspensión y se perdió el resto de la competencia.
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