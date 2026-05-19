Futbolistas del Real España que podrían irse tras fracaso: uno al Olimpia ¿y se va Jeaustin?

En el Real España se vendrá barrida en el plantel tras una nueva debacle. Estos futbolistas se quedan sin contrato, uno se irá al Olimpia y el que puede salir al extranjero. ¿Qué pasará con Jeaustin Campos?
El Real España volvió a fracasar en su intento de levantar el título de la Liga Nacional de Honduras tras quedarse afuera de la final del Torneo Clausura 2026.
La Máquina no pudo ganar el derbi sampedrano y con el empate 1-1 se quedó eliminado de la final. Marathón logró la clasificación para la definición de la Copa.
Real España acumula 9 años sin ganar un título de la Liga Nacional de Honduras. El último campeonato conseguido por el equipo aurinegro fue en diciembre de 2017.
Jeaustin Campos - El entrenador costarricense confirmó que seguirá en el banquillo del Real España tras un nuevo fracaso, quedando afuera de la final del Torneo Clausura 2026.
"La situación es clara: tengo contrato, estamos haciendo las cosas bien y siempre falta ese 'cinco para el peso'", declaró Jeaustin Campos luego del partido contra el Marathón.
Luis 'Buba' López - El portero queda libre de contrato con el Real España. Su futuro está en el aire.
Jhow Benavídez - El mediocampista y capitán es otro de los jugadores que quedan libre en el Real España.
Carlos 'Chapetilla' Mejía - El defensa finalizó su contrato con el Real España. Deberá definir su futuro.
César Romero - El delantero está sin contrato tras la eliminación del Real España ante Marathón.
Edson Danilo Palacios - El lateral derecho es otro de los que queda libre en el club aurinegro tras finalizar contrato.
Jack Jean-Baptiste - El centrocampista terminó su préstamo con el Real España y volverá al Olimpia, club dueño de su ficha y con quien tiene contrato.
Julio Rodríguez - El lateral izquierdo panameño tiene contrato con el Real España, pero rescindiría por falta de minutos.
Gonzalo Ritacco - El mediocentro argentino vive la misma situación que Julio Rodríguez, tiene contrato y analiza rescindirlo.
Juan Manuel Capeluto - El defensor uruguayo podría seguir el mismo camino, está pensando en rescindir el contrato de seis meses que le quedan por falta de minutos en el Real España.
Roberto 'Pipo' López - Al portero suplente le quedan seis meses de contrato, pero no sabe si va a seguir en el equipo.
Nixon Cruz - El habilidoso jugador podría salir del Real España al extranjero. Fue señalado como uno de los culpables tras su expulsión en el inicio de las triangulares que le costó una suspensión y se perdió el resto de la competencia.