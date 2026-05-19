“Grey’s Anatomy” tendrá nuevo spin-off ambientado en Texas

La cadena ABC todavía no confirma la cantidad exacta de episodios, aunque trascendió que la primera temporada podría contar con aproximadamente nueve capítulos, siguiendo el formato de otros estrenos recientes de mitad de temporada. Su temporada número 22 cerró con 5,99 millones de espectadores y un crecimiento sostenido en audiencia, demostrando que, tras más de dos décadas al aire, el drama médico sigue siendo uno de los favoritos del público internacional.