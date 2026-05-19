“Grey’s Anatomy” tendrá nuevo spin-off ambientado en Texas

La exitosa franquicia de Grey's Anatomy continuará expandiendo su universo televisivo. La cadena ABC aprobó una nueva serie derivada ambientada en Texas, cuyo estreno está previsto para la temporada 2026-2027.
El proyecto, que aún no cuenta con título oficial, tendrá nuevamente la participación de Shonda Rhimes como co-creadora, guionista y productora ejecutiva, junto a Meg Marinis, actual showrunner de la producción original desde 2024.
La historia se desarrollará en un hospital rural ubicado en el oeste de Texas, considerado el último punto de atención médica antes de extensas zonas sin acceso cercano a servicios sanitarios. Este escenario marcará un cambio importante dentro de la franquicia.
Por primera vez, una producción relacionada con “Grey’s Anatomy” se alejará de la costa oeste y de las grandes ciudades estadounidenses. Tanto “Private Practice” como “Station 19” habían mantenido sus historias en contextos urbanos similares al de Seattle.
La producción también contará con la participación de Ellen Pompeo, protagonista histórica de la serie original, y de Betsy Beers, colaboradora frecuente de Rhimes. El proyecto será desarrollado bajo los sellos de Shondaland y 20th Television.
Con esta nueva apuesta, la franquicia alcanzará su cuarto derivado oficial. “Private Practice” permaneció al aire entre 2007 y 2013, mientras “Station 19” tuvo siete temporadas antes de finalizar en 2024. A ellas se suma “Grey’s Anatomy: B-Team”, miniserie digital lanzada en 2018.
A diferencia de anteriores spin-offs, esta nueva producción no estará encabezada inicialmente por personajes regulares de la serie original. Sin embargo, se contempla la posibilidad de que figuras conocidas del universo médico hagan apariciones especiales.
Una de las opciones mencionadas es Catherine Fox, personaje interpretado por Debbie Allen, quien podría conectar la nueva historia con el universo ya conocido por los seguidores de la franquicia.
“Haber podido expandir el universo de Grey’s Anatomy es una oportunidad para presentar nuevos personajes y relatos que mantengan el mismo corazón, emoción y conexión que han caracterizado a la serie durante más de dos décadas, ahora ambientados en mi estado natal de Texas”, expresó Meg Marinis en declaraciones compartidas por Deadline.
La cadena ABC todavía no confirma la cantidad exacta de episodios, aunque trascendió que la primera temporada podría contar con aproximadamente nueve capítulos, siguiendo el formato de otros estrenos recientes de mitad de temporada. Su temporada número 22 cerró con 5,99 millones de espectadores y un crecimiento sostenido en audiencia, demostrando que, tras más de dos décadas al aire, el drama médico sigue siendo uno de los favoritos del público internacional.