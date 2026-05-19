¿Quieres bailar con Shakira en el Mundial 2026? Esto debes hacer

Desde hace algunos días, Shakira lanzó “Dai, Dai”, el cual se ha convertido en el tema oficial de esta Copa del Mundo, por lo que a través de redes sociales no se han hecho esperar que los influencers lances sus complicadas coreografías para hacer el “trend oficial”, sin embargo, hasta el momento no hay uno oficial todavía.
Pese a que no existe un “trend” oficial de “Dai, Dai”, Shakira reveló en una reciente historia publicada en su cuenta oficial de Instagram que ha estado impactada con todas las creaciones que sus fanáticos han hecho en redes sociales, por lo que decidió que llevará a sus seguidores a la final de La Copa del Mundo para que bailen con ella.
La fiebre por el Mundial 2026 ya comenzó y ahora Shakira volvió a emocionar a millones de fans con una noticia que nadie esperaba. Y es que, la cantante colombiana anunció que está buscando bailarines para acompañarla durante el espectáculo de medio tiempo de la gran final de la Copa del Mundo, y uno de esos bailarines puedes ser tú, sí, así como lo lees.
Fue a través de Instagram donde Shakira explicó cómo nació esta idea. En un video dirigido a sus seguidores, la artista aseguró que ha estado observando las distintas coreografías que circulan en internet y que quiere convertir ese entusiasmo en parte del espectáculo oficial de la final.
“Hola a todos, he estado viendo creaciones increíbles para Dai Dai, la canción oficial de la Copa del Mundo y voy a necesitar bailarines para el espectáculo del medio tiempo en la final y quiero que ese momento sea especial para nosotros, que sea inolvidable”, comentó la cantante.
Además, dejó claro que continuará revisando las publicaciones de sus fans, por lo que invitó a todos a seguir compartiendo videos y etiquetarla en redes sociales.
Sin embargo, lo que más llamó la atención fue que la convocatoria no parece estar enfocada únicamente en bailarines profesionales. Todo apunta a que Shakira busca autenticidad, creatividad y pasión por la música.
La noticia emocionó a miles de personas en distintas partes del mundo, pues dejó ver que cualquier fan podría tener la posibilidad de ser seleccionado, por lo que se espera que en las próximas horas y días plataformas como TikTok e Instagram se llenen de nuevas coreografías inspiradas en “Dai Dai”.
La dinámica es sencilla. Los interesados deben grabar un video bailando “Dai Dai”, subirlo a redes sociales y etiquetar a la cantante para que pueda verlo. Aunque hasta ahora no se han dado a conocer reglas más específicas, la convocatoria ya logró captar la atención de miles de seguidores que sueñan con llegar al escenario de la final del Mundial.
Sin embargo, la clave está en crear coreografías originales y llenas de energía, justo como las que han comenzado a viralizarse en plataformas digitales.
Cabe mencionar que, otro de los detalles que más expectativa ha generado es la participación de Shakira, Madonna y BTS en el espectáculo de medio tiempo, y es que será la primera vez que una final de la Copa del Mundo cuente con un show oficial de este tipo, algo que marcará un momento histórico para la FIFA.