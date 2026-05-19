Estos son los realities que Telemundo estrenará en 2026-2027

Juego de villanos: El nuevo formato reunirá a algunas de las figuras más polémicas de realidades en español. La competencia combinará estrategia, convivencia y supervivencia. Los participantes vivirán bajo un mismo techo mientras enfrentan desafíos físicos, mentales y sociales para eliminar a sus rivales.Al final, uno de ellos obtendrá el título de “Supervillano” y un premio en efectivo.