Estos son los realities que Telemundo estrenará en 2026-2027

Telemundo apostará fuerte por los reality shows durante la temporada 2026-2027 con el estreno de cinco producciones que combinan competencias musicales, culinarias y de convivencia. Los formatos fueron presentados en Nueva York durante el Upfront 2026-2027 de la cadena.
Entre los regresos más destacados figuran la quinta temporada de Top Chef VIP y la undécima edición de Exatlón Estados Unidos. Además, la televisora estrenará por primera vez Operación Triunfo, uno de los formatos musicales más exitosos a nivel internacional.
Miles de aspirantes de distintas ciudades de Estados Unidos participaron en las audiciones del concurso musical, en el que jóvenes intérpretes recibirán formación artística intensiva de expertos de la industria antes de competir en galas en vivo. A continuación, un repaso de las producciones anunciadas:
Top Chef VIP 5: Carmen Villalobos regresará como conductora de la competencia culinaria entre celebridades. El ganador obtendrá un premio de 200,000 dólares. Aunque Telemundo aún no confirma la fecha oficial de estreno, se prevé que el programa llegue a la pantalla a finales de julio.
Operación Triunfo: Natalia Téllez, presentadora y actriz mexicana, será la conductora de esta nueva versión del popular concurso musical.
Será la primera vez que Telemundo producirá Operación Triunfo para el mercado estadounidense. Tras una convocatoria nacional en la que participarán miles de aspirantes, la cadena confirmará que el estreno está previsto para julio.
Será la primera vez que Telemundo produzca Operación Triunfo para el mercado estadounidense. Tras una convocatoria nacional en la que participaron miles de aspirantes, la cadena confirmó que el estreno está previsto para julio. Los concursantes recibirán formación vocal, escénica y artística bajo la guía de especialistas del sector musical.
Exatlón Estados Unidos 11: La competencia deportiva regresará con su décima primera temporada. Hasta el momento, Telemundo no ha revelado la fecha oficial de estreno. La décima edición, titulada Arena de Campeones, concluyó recién. Tradicionalmente, las nuevas temporadas son anunciadas semanas antes del inicio de grabaciones en las playas de República Dominicana.
La casa de los famosos 7: Javier Poza y Jimena Gállego volverán como conductores de la séptima temporada del reality de convivencia. Telemundo adelantó que el programa regresará en 2027 con “un nuevo elenco de celebridades que vivirán en completo aislamiento del mundo exterior”.
Juego de villanos: El nuevo formato reunirá a algunas de las figuras más polémicas de realidades en español. La competencia combinará estrategia, convivencia y supervivencia. Los participantes vivirán bajo un mismo techo mientras enfrentan desafíos físicos, mentales y sociales para eliminar a sus rivales.Al final, uno de ellos obtendrá el título de “Supervillano” y un premio en efectivo.