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Walter dejó de trabajar en la ruta 2, regresó a La Pradera a visitar a sus hijos y lo mataron

Walter Noé García hizo algo que no se permite en barrios "calientes" y, aunque estaba visitando a sus hijos, lo asesinaron cerca de la posta de La Pradera

Walter dejó de trabajar en la ruta 2, regresó a La Pradera a visitar a sus hijos y lo mataron
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A la derecha, foto en vida de Walter Noé García Velásquez, el conductor de rapidito que fue asesinado en kla colonia La Pradera.
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El cuerpo de Walter quedó en el interior de un bus rapidito de la empresa Etramevas, en donde trabajaba hace poco.
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Walter había trabajado por muchos años en la ruta 2, cuyo punto queda en la colonia La Pradera, una zona dominada por la pandilla 18.
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Hace dos meses, Walter se fue a probar suerte en una empresa de taxis colectivos de un centro comercial, pero no le fue como esperaba.
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Hace unos días, Walter decidió regresar al rubro de los rapiditos y lo hizo en los Etramevas que cubren la ruta terminal-Guadalupe-Centro.
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Walter Noé vivía en el sector de los cármenes, en un territorio con presencia de la MS, algo que no es permitido en los "barrios calientes".
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"Era un muchacho bien amable, da pesar lo que le ha pasado", escribió en las redes sociales un pasajero que lamentó su muerte.
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El crimen de Walter se registró a escasos metros de la posta policial de La Pradera, entre las colonias Planes de Calpules y la Perpetuo Socorro.
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En esta zona se les ha advertido a los transportistas que deben andar con los vidrios abajo y en los últimos días se han registrado varios hechos violentos.
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Una noche antes, cerca de ahí, en el bulevar del Este, en la colonia Arenales, asesinaron a un joven al que habían raptado en la colonia Municipal, un lugar dominado por la pandilla 18.
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