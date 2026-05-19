Walter dejó de trabajar en la ruta 2, regresó a La Pradera a visitar a sus hijos y lo mataron

A la derecha, foto en vida de Walter Noé García Velásquez, el conductor de rapidito que fue asesinado en kla colonia La Pradera.
El cuerpo de Walter quedó en el interior de un bus rapidito de la empresa Etramevas, en donde trabajaba hace poco.
Walter había trabajado por muchos años en la ruta 2, cuyo punto queda en la colonia La Pradera, una zona dominada por la pandilla 18.
Hace dos meses, Walter se fue a probar suerte en una empresa de taxis colectivos de un centro comercial, pero no le fue como esperaba.
Hace unos días, Walter decidió regresar al rubro de los rapiditos y lo hizo en los Etramevas que cubren la ruta terminal-Guadalupe-Centro.
Walter Noé vivía en el sector de los cármenes, en un territorio con presencia de la MS, algo que no es permitido en los "barrios calientes".
"Era un muchacho bien amable, da pesar lo que le ha pasado", escribió en las redes sociales un pasajero que lamentó su muerte.
El crimen de Walter se registró a escasos metros de la posta policial de La Pradera, entre las colonias Planes de Calpules y la Perpetuo Socorro.
En esta zona se les ha advertido a los transportistas que deben andar con los vidrios abajo y en los últimos días se han registrado varios hechos violentos.
Una noche antes, cerca de ahí, en el bulevar del Este, en la colonia Arenales, asesinaron a un joven al que habían raptado en la colonia Municipal, un lugar dominado por la pandilla 18.