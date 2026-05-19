El k-drama “Si los deseos mataran” se vuelve tendencia en Netflix

La serie coreana "Si los deseos mataran" comenzó a posicionarse entre los contenidos más comentados dentro del catálogo de Netflix, especialmente entre seguidores de los k-dramas, el terror psicológico y las historias de suspenso juvenil.
La producción, integrada por ocho episodios, ha despertado conversación en redes sociales y foros especializados debido a su combinación de elementos sobrenaturales, misterio constante y una narrativa construida alrededor del miedo y la incertidumbre.
La historia se desarrolla en el instituto Seorin, donde un grupo de estudiantes descubre “Girigo”, una aplicación móvil capaz de conceder deseos. Lo que inicialmente parece un juego inofensivo pronto se convierte en una amenaza mortal.
Todo cambia tras la repentina muerte de uno de los alumnos. A partir de ese momento, los protagonistas descubren que existe una conexión entre la aplicación y una serie de presagios sobrenaturales que parecen anticipar nuevas tragedias dentro de la escuela.
Los personajes Yoo Se-ah, Lim Na-ri, Kim Geon-woo, Kang Ha-joon y Choi Hyeong-wook intentan encontrar el origen de la plataforma y comprender sus reglas antes de que el ciclo de muertes continúe avanzando.
Sin embargo, cada vez que uno de ellos utiliza la aplicación, se activa una inquietante cuenta regresiva vinculada con la muerte. Este elemento transforma la trama en una sucesión de situaciones marcadas por la tensión psicológica y el temor constante.
El elenco está encabezado por Jeon So-young como Yoo Se-ah, junto a Kang Mi-na en el papel de Lim Na-ri y Baek Sun-ho como Kim Geon-woo.
También participan Hyun Woo-seok interpretando a Kang Ha-joon, Lee Hyo-je como Choi Hyeong-wook y Choi Ju-eun en el papel de Kwon Si-won.
Además de los elementos sobrenaturales, la serie explora conflictos emocionales y personales entre los personajes. Temas como la ambición, los celos, la culpa y la presión social comienzan a afectar las relaciones dentro del grupo mientras el peligro aumenta.
Otro de los aspectos que ha llamado la atención del público es el ritmo narrativo. Los episodios, con una duración aproximada de entre 35 y 50 minutos, mantienen abiertos distintos interrogantes al final de cada entrega, favoreciendo que la audiencia continúe viendo la serie de manera continua.
La producción también recibió notoriedad luego de que el creador de videojuegos Hideo Kojima comentara públicamente sobre la serie y destacara aspectos relacionados con la construcción de la historia y su desenlace, aumentando todavía más la curiosidad de los espectadores alrededor de “Si los deseos mataran”.