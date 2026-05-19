El Charrito: "Quiero agradecer a la mujer que decidió acompañarme en el proceso"

El creador de contenido y emprendedor, Erik Roberto, El Charro, compartió un emotivo mensaje en sus redes sociales para agradecer el apoyo de su novia, Erika, antes de conocida como "La chica misteriosa".
Cabe recordar que El Charrito inició una relación amorosa con Erika a finales de 2025, tan solo unos meses después de confirmar su separación con la también creadora de contenido, Mayra Alejandra, conocida como La Mayrita.
Desde que iniciaron su relación El Charro y Erika han recibido muchas críticas en redes sociales, sobre todo por la diferencia de edad entre ambos. Él tiene 40 años y ella 20.
"Hoy, quiero honrar a la mujer que decidió acompañarme en un proceso muy difícil. Ella se subió al barco y, la verdad, no sé cómo ha tenido esa fortaleza para soportar tanta presión mediática y, sobre todo, estar con un hombre roto que poco a poco ha ido sanando", indicó en su mensaje Erik Roberto.
"Le tengo mucho respeto a esta niña y creo que cada día me enamoro más. Estoy llegando al punto de no retorno, donde siento que ya no podría vivir sin ella", agregó El Charrito en su post.
Erik El Charrito y Erika viven su intenso romance pese a las críticas de sus detractores. El creador de contenido también ha ayudado a su novia para someterse a cirugías estéticas.
Ambos también comparten sobre su estilo de vida saludable: juntos hacen recetas de comida y van a entrenar al gimnasio.
Hace unos días, Erik Roberto compartió otro mensaje para celebrar un año de sobriedad. "Hoy, 13 de mayo, me llena de orgullo y de muchísima emoción compartirles que estoy cumpliendo un año sin probar ni una sola gota de alcohol. Espero, con la ayuda de mi Padre Dios, seguir adelante así. Y si tú estás abusando de alguna sustancia, puedes tomar la decisión hoy mismo, como hace un año yo la tomé", escribió.
Y es que El Charrito nunca ha negado que tuvo problemas debido a su alcoholismo, algo que afectó su matrimonio con Mayra Alejandra.
Por su parte, La Mayrita ha dicho en diversas entrevistas que su matrimonio se vino abajo debido a la obsesión de redes sociales con las redes sociales, así por sus adicciones e infidelidades.