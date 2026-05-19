Young Miko anuncia lanzamiento de su nuevo álbum "Do Not Disturb Deluxe"

Young Miko ha revolucionado por completo a sus fans en las últimas horas. La artista puertorriqueña ya tiene fecha para su próximo proyecto discográfico.
La nominada al GRAMMY ha anunciado oficialmente que su nuevo álbum deluxe verá la luz el próximo 29 de mayo, una noticia que llega acompañada también de la revelación de la portada del proyecto. Comienza la cuenta atrás para escuchar Do Not Disturb Deluxe.
Como primer adelanto de este nuevo capítulo, la artista presentó el mes pasado BIAF <3, una canción que funciona como carta de presentación del proyecto deluxe y que ya ha empezado a dejar señales claras del interés que hay alrededor de esta nueva etapa.
El tema debutó dentro del Top 50 del chart Hot Latin Songs de Billboard y, además, supera ya los 10 millones de reproducciones en Spotify.
Pero la música no es el único terreno en el que la artista está creciendo. Antes de la llegada del disco, Young Miko tiene otra cita destacada en su calendario internacional: su actuación en los Crunchyroll Anime Awards, que se celebrarán en Tokio el próximo 23 de mayo.
Esa presencia internacional también se verá reflejada en su próxima gira. El 3 de julio, Young Miko dará comienzo a su esperada Late Checkout Tour en Dinamarca.
La gira contará con 31 fechas y recorrerá 11 países, entre ellos España, convirtiéndose en la más ambiciosa de su trayectoria hasta ahora. Además, supondrá un paso especialmente relevante: será su primera gira en arenas.
Young Miko ha conectado con una generación que no entiende las etiquetas y que busca en sus referentes algo más que canciones que se peguen.
En su caso, hay una estética y una actitud que han hecho que su nombre circule con fuerza tanto en Latinoamérica como en Estados Unidos, Europa y más.
El nuevo álbum deluxe llega, por tanto, como un paso más en este crecimiento. El 29 de mayo será la fecha marcada para escuchar hacia dónde quiere llevar ahora su sonido.
Lo que está claro es que Young Miko llega a este lanzamiento en uno de los momentos más fuertes de su carrera, con una proyección internacional cada vez más evidente y una base de fans dispuesta a acompañarla en cada paso.