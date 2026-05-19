Meghan Markle publica fotos inéditas de su boda con Harry

Meghan Markle y el príncipe Harry sorprendieron a sus seguidores al compartir un homenaje fotográfico con imágenes inéditas de su boda real de 2018, con motivo de su octavo aniversario de matrimonio.
El montaje publicado en Instagram mostró nuevos ángulos del segundo vestido utilizado por Meghan durante la recepción en Frogmore House, un diseño de Stella McCartney que se convirtió en uno de los atuendos más recordados de aquella celebración.
La duquesa de Sussex, de 44 años, acompañó las imágenes con un mensaje breve: “Hoy hace ocho años...”, en referencia al día en que contrajo matrimonio con Harry, de 41 años, en el Castillo de Windsor.
Las fotografías muestran momentos de la pareja durante su primer baile como esposos. En varias escenas aparecen abrazados y disfrutando de la pista al ritmo de Land of 1000 Dances, de Wilson Pickett, canción que también fue incluida en la docuserie de Netflix Harry & Meghan.
Durante la ceremonia celebrada en la Capilla de San Jorge, Meghan utilizó un vestido de Givenchy diseñado por Clare Waight Keller, caracterizado por su escote barco y mangas tres cuartos. Para la recepción nocturna, optó por un vestido halter de seda en tono “blanco lirio”, con espalda descubierta y un diseño más relajado.
El estilista Serge Normant estuvo a cargo de su peinado recogido, mientras que el look fue complementado con pendientes colgantes y zapatos Aquazzura de satén con suelas azul celeste.
Tras la boda, Stella McCartney afirmó que trabajar con Meghan fue “un proceso especial” y destacó la responsabilidad que asumía la exactriz en su nueva etapa dentro de la familia real británica. El vestido de la recepción fue interpretado por algunos seguidores como una representación de una imagen más cercana y moderna de la duquesa.
Las imágenes publicadas en Instagram también ofrecieron un vistazo más personal a la vida de la pareja, reforzando la narrativa de cercanía que ambos han mantenido desde su salida de la familia real.
El aniversario coincide además con otros momentos importantes para los duques de Sussex, como el nacimiento de su hijo, Archie, en 2019, y de su hija, Lilibet, en 2021, después de su mudanza a Estados Unidos y su retiro de las funciones reales en 2020.
Con esta publicación, Meghan y Harry volvieron a compartir aspectos de su vida privada con sus seguidores, ocho años después de una de las bodas más mediáticas de la familia real británica.