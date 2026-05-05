Oficialismo propone despolitización del CNE y TJE, mientras Libre busca su cuota

Tegucigalpa, Honduras

El control de los órganos electorales en Honduras ha desatado una intensa batalla de intereses en el Congreso Nacional, donde la fragmentación política amenaza con estancar el nombramiento de las vacantes en el Consejo Nacional Electoral ( CNE ) y el Tribunal de Justicia Electoral (TJE).

Ya que la disputa está en conseguir los 86 votos que se necesitan para nombran las nuevas autoridades en el CNE y TJE.

Mientras el partido Libertad y Refundación (Libre) reclama como un derecho propio los espacios dejados por sus representantes tras juiciospolíticos, las fuerzas mayoritarias y facciones independientes sugieren que este es el momento "de oro" para sacar a los partidos políticos de la administración de los comicios.

La disputa no solo es externa, sino que dentro de Libre ya se reporta una división interna por el control de las postulaciones.​Desde la bancada de Libre se sostiene que la silla que quedó vacante pertenece legítimamente a Libre por el peso electoral obtenido en las urnas.

Ante los cuestionamientos, que pide perfiles técnicos, la dirigencia de Libre ha reaccionado con una contrapropuesta agresiva que busca exponer lo que consideran una doble moral de sus adversarios.

Según la bancada de oposición, cualquier intento de "despolitizar" los entes debe ser integral y no solo aplicarse cuando Libre es el partido que tiene la silla vacía.​"Si quieren despolitizar que renuncie Cossette López y Ana Paola Hall, porque es bien cómodo querer despolitizar solo cuando Libre es el que no está", señaló Ronald Panchame, jefe de bancada de Libertad y Refundación.​Sin embargo, el panorama para Libre se complica por sus propias fisuras. Un grupo de diputados de la bancada, considerados menos radicales, ha comenzado una recolección de firmas para respaldar a dos parlamentarios que se postularon formalmente a los cargos.

Esta movilización interna busca presionar a la coordinación del partido para que los votos se decanten por figuras del mismo Congreso y no por perfiles externos, lo que ha generado malestar en otros sectores del partido que prefieren mantener la disciplina partidaria bajo un solo mando.

"Libre debe ocupar ese espacio, le corresponde y no porque se lo estén regalando sino porque Libre se lo ganó en la jornada", puntualizó Ronald Panchame al defender la cuota de poder de su partido.

​En el Partido Liberal, la situación es de una dispersión evidente. Aunque algunos diputados reconocen que, por tradición política, el espacio le corresponde a Libre, otros proponen una reforma estructural profunda.

Una propuesta sugiere suspender el CNE durante los años 2026 y 2027 para aprovechar la salida anunciada de las actuales consejeras y transformar la ley hacia un consejo netamente ciudadano.

"Hay que despolitizar el Consejo Nacional Electoral; hay que aprovechar esta oportunidad de oro que nos dan las consejeras que se están yendo", reiteró el diputado liberal Carlos Umaña.