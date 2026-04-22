"Organismos electorales deben ser manejados por la sociedad civil", sugiere Carlos Umaña

TEGUCIGALPA, HONDURAS

Carlos Umaña, diputado del Partido Liberal por el departamento de Cortés, señaló este miércoles que el Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Tribunal de Justicia Electoral (TJE) no deben estar controlados por los partidos políticos. En ese sentido, el congresista sugirió que los organismos electorales tienen que tener representación de liderazgos de la sociedad civil, sin intereses partidarios.

"Los organismos electorales deben ser manejados por la sociedad civil verdadera y creíble sin compromiso con instituciones políticas", recomendó el parlamentario liberal. Asimismo, mencionó que "mientras no tengamos una nueva ley electoral, que despolitiza todo el proceso, la incertidumbre, la sombra del fraude va a predominar". Reconoció que no ve "ninguna voluntad real de hacer los soñados cambios porque el usufructo de el poder absoluto es la búsqueda de los políticos". Cuestionó "que cuando llegan al objetivo se confabulan para quererse quedar todo el tiempo posible, eliminan fuerzas y coptan toda la institucionalidad".

Proceso para nombrar a nuevos funcionarios en el CNE y TJE