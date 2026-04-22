"Organismos electorales deben ser manejados por la sociedad civil", sugiere Carlos Umaña

Carlos Umaña, diputado del Partido Liberal por el departamento de Cortés, señaló este miércoles que el Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Tribunal de Justicia Electoral (TJE) no deben estar controlados por los partidos políticos.
En ese sentido, el congresista sugirió que los organismos electorales tienen que tener representación de liderazgos de la sociedad civil, sin intereses partidarios.
"Los organismos electorales deben ser manejados por la sociedad civil verdadera y creíble sin compromiso con instituciones políticas", recomendó el parlamentario liberal.
Asimismo, mencionó que "mientras no tengamos una nueva ley electoral, que despolitiza todo el proceso, la incertidumbre, la sombra del fraude va a predominar".
Reconoció que no ve "ninguna voluntad real de hacer los soñados cambios porque el usufructo de el poder absoluto es la búsqueda de los políticos".
Cuestionó "que cuando llegan al objetivo se confabulan para quererse quedar todo el tiempo posible, eliminan fuerzas y coptan toda la institucionalidad".
Proceso para nombrar a nuevos funcionarios en el CNE y TJE
Tras la destitución de Marlon Ochoa del Consejo Nacional Electoral (CNE) y Mario Morazán como magistrado del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), ambos del partido Libre, el Congreso Nacional nombró una comisión especial para iniciar el proceso para la elección de sus sustitutos.
Antonio Rivera Callejas, diputado del Partido Nacional y presidente de la referida comisión, explicó que esta es la responsable de revisar los perfiles, realizar un proceso de depuración y convocar a audiencias públicas antes de emitir una recomendación al pleno del CN.
"La comisión los revisa, analiza, hace un filtro, realiza una audiencia pública y posteriormente recomienda al pleno quiénes podrían ser los consejeros y magistrados del CNE o TJE. Luego es el pleno, con 86 votos, el que nombra a los sustitutos", indicó.
Desde que se inició el proceso del juicio político contra los cuatro ahora cesantiados (Marlon Ochoa, Mario Morazán, Gabriel Gutiérrez y Lourdes Mejía), ya se manejaba en los pasillos del Poder Legislativo, quiénes serán los que ocupen esos cargos, y no precisamente pertenecen a Libre, si no, que son figuras que están más cerca de los dos partidos mayoritarios.