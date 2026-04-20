Carlos Enrique Cardona suena para sustituir a Marlon Ochoa en el CNE, afirma Marvin Ponce

Tegucigalpa, Honduras

El asesor presidencial Marvin Ponce planteó que el consejero suplente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Carlos Enrique Cardona Hernández, suena para ser nombrado como consejero propietario en sustitución de Marlon Ochoa, quien fue separado de su cargo tras un proceso de juicio político en el Congreso Nacional.

Ponce destacó que Cardona tuvo un papel relevante durante el reciente proceso electoral, en medio de momentos de alta tensión institucional dentro del órgano electoral.

Según el asesor presidencial, el desempeño del funcionario lo hace merecedor de ascender al cargo de consejero propietario dentro del ente electoral.

“Yo creo que se ganó el derecho a ser consejero el señor Cardona, que le sacó las castañas del fuego a Cossette López y a Ana Paola Hall”, expresó Ponce.

El funcionario del Ejecutivo agregó que Cardona habría demostrado compromiso con el país en momentos difíciles, incluso por encima de intereses partidarios.

“El señor Cardona debería de ser elevado a consejero propietario porque él demostró que en un momento difícil dejó su partido para apoyar a su país”, añadió el asesor presidencial.

Hasta el momento, no existe una confirmación oficial por parte de las autoridades del Congreso Nacional ni del Consejo Nacional Electoral sobre una eventual sustitución en el pleno del organismo.