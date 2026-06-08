Mario Pérez no presentó proyecto de ley para vender unidades de Uber, InDriver y taxi VIP

San Pedro Sula, Honduras. Circula en redes sociales una supuesta publicación en X atribuida al Congreso Nacional en la que se asegura que el diputado nacionalista Mario Pérez presentó una iniciativa de ley para desmantelar y vender las piezas de vehículos de Uber, InDriver y Taxi VIP decomisados si no son reclamados en un plazo de 30 días. Sin embargo, la publicación es falsa. No hay registro de que la cuenta oficial del Congreso Nacional en X haya difundido ese mensaje. Además, Ángela Flores, jefa de prensa del Poder Legislativo, confirmó a LA PRENSA que la información que se mueve en redes no es cierta. “Proyecto Mario Pérez: solicito que las unidades de Uber, InDriver y Taxi VIP decomisados y no sean reclamados en 30 días, los vehículos sean desmantelados para vender las piezas como repuestos”, es, literalmente, la presunta iniciativa de ley que ha sido compartida decenas de veces en X desde el 5 de junio.

Tras las protestas protagonizadas el pasado 5 de junio de 2026 por conductores de transporte privado que operan mediante plataformas digitales como Uber, InDrive y taxis VIP, el Congreso Nacional convocó a representantes del sector para abordar la problemática que enfrentan. La manifestación se desarrolló en el bulevar Suyapa, en la capital, en medio del creciente malestar de los transportistas, quienes han denunciado en los últimos días el decomiso de vehículos y la imposición de multas de hasta 11,000 lempiras por parte del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT). Según los conductores, las sanciones se aplican bajo el argumento de que estas plataformas operan en un vacío legal que les impide regularizar sus actividades. Ante esta situación, el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, convocó a representantes de Uber, InDrive, taxis VIP y otras plataformas digitales de transporte a una reunión de trabajo con la Comisión de Transporte. El encuentro está programado para el martes 9 de junio a las 2:00 de la tarde en las instalaciones del Poder Legislativo y tiene como objetivo analizar posibles soluciones al conflicto que enfrenta este sector. Los conductores esperan que el diálogo permita avanzar hacia un marco regulatorio que brinde seguridad jurídica a quienes prestan el servicio mediante plataformas digitales y contribuya a resolver las diferencias con las autoridades de transporte.

Falso planteamiento

En primer lugar, una revisión en las redes sociales del Congreso Nacional ( Facebook , Instagram y X ), así como en su sitio web , no encontró registro alguno que comprobara que ese poder del Estado hubiera publicado el contenido o que el congresista Mario Pérez hubiera presentado el proyecto de ley. Contactada por LA PRENSA, Ángela Flores, jefa de prensa del Congreso Nacional, aseguró que ni el Congreso publicó ese proyecto de ley en sus redes sociales ni el diputado presentó la iniciativa.

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