Nasry Asfura no dijo que iniciará la construcción de una residencia presidencial en isla Conejo; video está manipulado con IA

San Pedro Sula, Honduras

En redes sociales circula un video en el que aparece el presidente de Honduras, Nasry Asfura, durante una entrevista. En el audio se escucha supuestamente al mandatario afirmar que construirá una residencia presidencial en la isla Conejo. En la secuencia, Asfura viste una camisa azul claro y, detrás de él, se observa maquinaria de construcción amarilla de la marca John Deere. Sin embargo, es falso. Se trata de un montaje elaborado a partir de una entrevista real concedida el 16 de julio de 2026, a la que le incorporaron un audio generado con inteligencia artificial (IA). "Ya estoy haciendo los preparativos para empezar la construcción de la residencia presidencial en la Isla Conejo, para que vean los salvadoreños lo que es de nosotros", dice textualmente la cita atribuida falsamente a Asfura en una publicación de TikTok, compartida más de 400 veces desde el 23 de julio de 2026.

El presidente Nasry Asfura visitó oficialmente isla Conejo el 14 de julio de 2026 para conmemorar el 57 aniversario del cese de hostilidades de la Guerra de 1969 y reafirmar la soberanía de Honduras sobre ese territorio, según informó El Heraldo. Durante el acto, que incluyó la izada de la bandera nacional, el mandatario reiteró la postura del Estado hondureño sobre el islote, lo que provocó reacciones de autoridades y figuras políticas de El Salvador. Isla Conejo es un islote de aproximadamente 0.5 kilómetros cuadrados ubicado en el Golfo de Fonseca, una zona marítima compartida por Honduras, El Salvador y Nicaragua. El territorio permanece bajo administración y control de Honduras, que mantiene un destacamento militar permanente. No obstante, El Salvador ha sostenido en distintas ocasiones un reclamo de soberanía sobre el islote. Tras la visita presidencial, diversas autoridades y figuras políticas salvadoreñas reaccionaron al recorrido de Asfura por isla Conejo. Entre ellas, el presidente Nayib Bukele restó importancia a una eventual confrontación entre ambos países al escribir en sus redes sociales: "Solo un necio pensaría que atacaríamos a un pueblo hermano por una piedra donde no vive nadie y que no produce nada". Posteriormente, el Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador remitió una nota diplomática al Gobierno de Honduras en la que solicitó al mandatario hondureño abstenerse de realizar actos de carácter político en isla Conejo, al considerar que se trata de un territorio cuya soberanía continúa en disputa, según un reporte de El Heraldo. A estas reacciones también se sumó el diputado salvadoreño William Soriano, del partido Nuevas Ideas, quien minimizó los actos de reafirmación de soberanía encabezados por Asfura. En un video publicado en sus redes sociales, el legislador desvió la atención hacia la isla salvadoreña de Zacatillo y aseguró que El Salvador está enfocado en continuar construyendo su propio país. La visita presidencial también dio lugar a la difusión de múltiples contenidos desinformativos en redes sociales, entre ellos citas falsas, videos manipulados con inteligencia artificial y otros montajes que involucraban a funcionarios y figuras políticas de Honduras y El Salvador, varios de los cuales fueron verificados y desmentidos por LA PRENSA Verifica ( 1 , 2 , 3 ).

Sobre el video

Al realizar una búsqueda inversa en Google con un fotograma clave del video difundido en TikTok, se encontró la secuencia original completa en la página de Facebook de Hoy Mismo, publicada el 16 de julio de 2026. En ella aparece Nasry Asfura con una camisa azul claro y una máquina de construcción detrás de él, la misma escena utilizada en el contenido que se verifica. En el video original, Asfura presenta maquinaria que será entregada por el Gobierno a alcaldías a nivel nacional. Además, habla sobre su gestión, la venta del avión presidencial y algunos planes futuros de su administración. Sin embargo, durante la entrevista no menciona la construcción de una residencia presidencial en isla Conejo.

Asimismo, al realizar una búsqueda en Google con las palabras clave “Nasry Asfura + no me gusta el show”, se localizaron varias publicaciones con la misma entrevista original ( 1 , 2 , 3 ). En ninguna de ellas aparece la supuesta declaración atribuida al mandatario sobre la construcción de una residencia presidencial en isla Conejo.

Audio con IA

Un análisis detallado del video difundido en TikTok permitió identificar inconsistencias asociadas a contenido generado o manipulado con inteligencia artificial. Entre ellas, se observa una falta de sincronización entre el movimiento de los labios de Asfura y el audio incorporado, además de una voz con características diferentes a las del mandatario y una entonación uniforme que no coincide con sus gestos y movimientos corporales durante la entrevista. Al someter el material a la herramienta de detección de contenido generado con inteligencia artificial de Hive Moderation, el análisis arrojó una probabilidad del 98.2% de que el audio haya sido generado mediante IA.