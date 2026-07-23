Es falsa esta crítica atribuida a Bukele contra Nasry Asfura tras la reafirmación de soberanía sobre isla Conejo

San Pedro Sula, Honduras

En redes sociales circula una publicación que atribuye falsamente al presidente de El Salvador, Nayib Bukele, una crítica contra el mandatario hondureño, Nasry Asfura, por la reafirmación de la soberanía sobre la isla Conejo. Esto es falso. No hay registro público en medios de comunicación confiables ni en fuentes oficiales de que Bukele haya expresado tales palabras. “Mientras el ignorante pelea una piedra donde no vive nadie su población muere a diario por la inseguridad, por falta de medicamentos y su juventud migra por falta de oportunidades”, dice textualmente una publicación de Facebook, compartida decenas de veces desde el 22 de julio de 2026.

El pasado 14 de julio de 2026, el presidente hondureño, Nasry Asfura, visitó oficialmente la isla Conejo en conmemoración del 57 aniversario del cese de hostilidades de la Guerra de las Cien Horas de 1969. Durante la ceremonia, el mandatario hondureño izó la bandera nacional como una muestra de reafirmación de la soberanía hondureña sobre la isla y destacó que es un privilegio poder marcar y defender lo que es de Honduras, como lo informó EL HERALDO. Actualmente, la isla Conejo está bajo la administración y control de Honduras, que mantiene presencia militar en el islote. Sin embargo, dado que el fallo de la Corte Internacional de Justicia de 1992 no la delimitó ni la nombró de forma explícita, El Salvador mantiene reclamos periódicos sobre su soberanía.

No lo dijo

Una búsqueda en la web y en medios de comunicación no encontró resultados que respalden que el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, pronunció esa afirmación viral. Se realizaron además pesquisas textuales de la declaración en distintos motores de búsqueda y redes sociales, sin encontrar resultados más allá de la publicación viral. Esto sugiere que la cita no fue difundida de forma oficial ni replicada por fuentes confiables. De igual forma, LA PRENSA revisó las cuentas oficiales de Bukele en Facebook , Instagram y X ,, así como el sitio web y las redes sociales del Gobierno de El Salvador en Facebook , Instagram y X . En esos canales tampoco se encontraron publicaciones o comunicados sobre la supuesta declaración atribuida al mandatario. Sin embargo, la misma búsqueda localizó un post del mandatario salvadoreño, publicado en X el 18 de julio de 2026. La publicación dice: “Solo un tonto pensaría que atacaríamos a un pueblo hermano por una piedra donde no vive nadie y que no produce nada”. En ningún momento menciona la versión que circula en las redes. LA PRENSA revisó el perfil que difundió la supuesta cita y constató que el usuario publica contenido satírico y declaraciones sin respaldo ni referencias a fuentes confiables.

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