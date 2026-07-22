Es un montaje la imagen de tiendas de campaña en Palmerola para recibir a JOH

San Pedro Sula, Honduras

Circula en redes sociales una imagen que supuestamente muestra varias tiendas de campaña de personas que esperan al expresidente de Honduras (2014-2022) Juan Orlando Hernández en el aeropuerto Palmerola. Sin embargo, esto es falso. Un análisis realizado por LA PRENSA, complementado con la herramienta de detección de contenido sintético de Hive Moderation, concluyó que la imagen fue manipulada mediante inteligencia artificial (IA). “Catrachos están desde hoy esperando la llegada de JOH el domingo en el aeropuerto de Palmerola.” dice textualmente la descripción de una publicación de Facebook, compartida más de 30 veces desde el 21 de julio de 2026.

El pasado 29 de junio de 2026, el expresidente Juan Orlando Hernández anunció a través de un mensaje en sus redes sociales su retorno a Honduras.

El anuncio ocurre luego de que la justicia hondureña determinó suspender la orden de captura internacional que pesaba en su contra por presuntos delitos de corrupción cometidos durante su gestión. La decisión judicial responde a una solicitud presentada por su defensa legal, encabezada por el abogado Mario Cárdenas, quien pidió que Hernández pueda regresar a Honduras de manera voluntaria y presentarse ante las autoridades correspondientes. Según EL HERALDO , la resolución establece que la suspensión temporal de las órdenes de captura y de la alerta roja internacional estará vigente desde el 20 de julio hasta el 3 de agosto de 2026. El regreso del expresidente Juan Orlando Hernández a Honduras, está previsto para este domingo 26 de julio de 2026. Ante su regreso, Ana García, esposa de Hernández, convocó a través de un video publicado en sus redes sociales el 13 de julio de 2026 a todos los hondureños a recibir al ex mandatario ese día en el aeropuerto de Palmerola.

Es un montaje

En primer lugar, una búsqueda inversa en Google Lens permitió localizar un artículo periodístico de Diario Deportivo Diez, publicado el 16 de octubre de 2021, que contiene la misma imagen utilizada en redes sociales, pero sin las tiendas de campaña que aparecen en la publicación viral. La pieza periodística muestra varias fotografías del aeropuerto; sin embargo, la imagen utilizada para el posteo viral corresponde a la número 17. LA PRENSA realizó un análisis comparativo entre ambas imágenes y encontró múltiples coincidencias que confirman que se trata de la misma fotografía. Entre los elementos que coinciden destacan el número de pantallas y el contenido en ellas, las imágenes de señalización, la misma iluminación y el ángulo exacto en el que fue tomada la fotografía.

Al analizar el contenido viral, se detectaron varios indicios de que la imagen fue manipulada. Entre ellos destacan una zona borrosa en las pantallas y en las imágenes de señalización, errores de ortografía en la palabra en inglés para baños, que aparece escrita como “bahroons” en lugar de “bathrooms”, y la desaparición abrupta de las sillas de espera. Ante estas inconsistencias, la imagen fue sometida a una evaluación con la herramienta Hive Moderation, especializada en la detección de contenido sintético. El análisis arrojó una probabilidad del 86.1% de que se trate de una imagen generada mediante inteligencia artificial.