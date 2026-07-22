Arístides Mejía no dijo que Honduras le gana fácil una guerra a El Salvador

En redes sociales circula una publicación que atribuye al exsecretario de Defensa y actual magistrado del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), Arístides Mejía, una supuesta frase en la que afirma que Honduras le ganaría fácilmente a El Salvador en un conflicto bélico, en relación con la reafirmación de la soberanía de Honduras sobre la isla Conejo. Sin embargo, esto es falso.No existen registros de entrevistas, publicaciones o declaraciones públicas en las que Mejía haya realizado esas declaraciones. Además, el exfuncionario confirmó a LA PRENSA Verifica que no expresó tales palabras. “Arístides Mejia, ex secretario de Defensa de Honduras. dice que El Salvador no tiene la capacidad militar para enfrentar al país catracho”, dice el texto sobrepuesto de una imagen en una publicación de Facebook, compartida decenas de veces desde el 22 de julio de 2026.

La desinformación circula días después de que el presidente de Honduras, Nasry Asfura, visitó la isla Conejo en el marco de la conmemoración del 57 aniversario del conflicto de 1969 entre Honduras y El Salvador, originado por disputas territoriales. El pasado 14 de julio, el mandatario visitó el islote, donde encabezó el izado de la bandera nacional como un acto de reafirmación de la soberanía hondureña, ceremonia que se realiza de forma periódica desde hace 13 años. Posteriormente, el 19 de julio, durante la conmemoración del Día del Veterano de Guerra, el presidente de la República, Nasry Asfura, reafirmó que la isla Conejo pertenece al territorio hondureño y que la defensa de la soberanía nacional seguirá siendo una prioridad para su administración, como lo informó EL HERALDO.

No hay registros

Se realizó una búsqueda en Google con las palabras clave "Arístides Mejía + Honduras ganaría fácil + El Salvador", la cual no localizó registros, entrevistas o publicaciones recientes que demuestren la veracidad de la afirmación atribuida. Lo que arrojó la pesquisa fue la participación de Mejía en el foro Frente a Frente, en la que se refirió a la reafirmación de la soberanía de Honduras sobre la isla Conejo. Durante su intervención, Mejía aseguró que el fallo internacional a favor de Honduras tiene carácter definitivo y que las diferencias actuales corresponden al ámbito político y no a una controversia jurídica sobre la titularidad del territorio entre ambos países. Durante los 1:39:13 de duración del programa , en ningún momento el exsecretario de Defensa dijo que Honduras le ganaría a El Salvador en un conflicto bélico. De igual manera, una revisión de las redes sociales de Arístides Mejía en X y Facebook tampoco encontró ninguna publicación, video o pronunciamiento en el que exprese las declaraciones que le atribuye la publicación viral.

Sobre la imagen

Una búsqueda inversa en Google Lens de la imagen permitió identificar que la fotografía utilizada en la publicación no es reciente y pertenece a una entrevista antigua de Mejía. En realidad, corresponde a una entrevista concedida por Arístides Mejía el 11 de mayo de 2018, en la que abordó el tema de Honduras y El Salvador por la isla Conejo. Durante esa intervención, el exsecretario de Defensa expresó: "El Salvador no está ni en la capacidad jurídica porque tenemos una sentencia que confirma que eso es nuestro, ni capacidad militar ni respaldo internacional". Sin embargo, en ningún momento afirmó que "en una guerra bien fácil le ganamos a El Salvador", como asegura la publicación viral. Además, no se trata de declaraciones recientes.