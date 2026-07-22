Hondureña que murió ahogada en Ohio estaba por terminar tratamiento contra el cáncer

Lepaera, Lempira

Mirna Suyapa Regalado, una hondureña que se encontraba en la etapa final de un tratamiento contra el cáncer, murió el 19 de julio en una tragedia por ahogamiento junto a otros tres compatriotas en Estados Unidos. El hecho causó dolor entre sus familiares en la comunidad de Cementera, Lepaera, Lempira, quienes ahora claman por la repatriación de su cuerpo para darle el último adiós. En declaraciones brindadas a DIARIO LA PRENSA, Víctor Manuel Regalado, padre de la joven, expresó el profundo dolor que enfrenta la familia desde que recibió la noticia del fallecimiento.

El afligido padre manifestó que su principal deseo es que las autoridades agilicen las gestiones necesarias para que los restos de su hija puedan regresar al país y ser sepultados junto a sus seres queridos. "Nosotros queremos que los traigan aquí para verlos, aunque sea por última vez", expresó conmovido al recordar a su hija. La madre de Mirna, María Elena Miranda Romero, también relató el difícil momento que atraviesa la familia. Señaló que hasta ahora no ha tenido comunicación directa con autoridades relacionadas con el proceso, pero mantiene la esperanza de que la solidaridad de las personas permita concretar la repatriación. Según contó, Mirna era uno de los principales apoyos económicos del hogar y constantemente enviaba ayuda desde Estados Unidos para contribuir con los gastos familiares, especialmente por los problemas de salud que enfrentan sus padres. La mujer recordó que su hija emigró hace aproximadamente cinco años en busca de mejores oportunidades y que nunca dejó de mantenerse en contacto con ellos. Otro de los temas que preocupa a la familia es el futuro de la hija de Mirna, una niña de seis años que permanece en Estados Unidos. Según explicó la madre de la víctima, la menor está siendo cuidada por personas cercanas mientras se define su situación legal. La familia considera que la niña podría tener mejores oportunidades si permanece en territorio estadounidense bajo el cuidado de familiares que ya residen allí, entre ellos un tío que convivía frecuentemente con ella.

Tratamiento contra el cáncer

Durante la entrevista, la madre también reveló que Mirna enfrentaba un tratamiento médico por cáncer y que se encontraba en la etapa final de su recuperación. Según relató, solo le faltaban dos terapias para concluir el proceso. Entre lágrimas, recordó que la última conversación con su hija ocurrió el sábado, cuando Mirna le pidió que se cuidara y le aseguró que continuaría apoyándola económicamente. La mujer relató que su hija tenía planes de seguir ayudando a la familia, incluso colaborando con mejoras en la vivienda donde residen en Lempira. Mientras avanzan las gestiones para la repatriación, los familiares esperan recibir apoyo económico y acompañamiento institucional para poder despedir a Mirna Suyapa Regalado en su tierra natal. La tragedia ha causado consternación en la comunidad de Cementera, donde vecinos y familiares permanecen a la espera de noticias sobre la llegada de los restos de la hondureña para brindarle cristiana sepultura.

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