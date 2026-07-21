Cuatro hondureños mueren ahogados en un río de Ohio, Estados Unidos

Estados Unidos

Cuatro hondureños y un salvadoreño perdieron la vida por inmersión en las caudalosas aguas del río Scioto, en el estado de Ohio, Estados Unidos.

Las víctimas hondureñas serían originarias del municipio de Lepaera, departamento de Lempira. Entre los fallecidos están Marina Suyapa Pineda, Miguel Ángel Guerra, Carmen Idalia Lara Ferrera y José Mario Pineda. De acuerdo con un familiar de las víctimas, que fue entrevistado por el medio HCH, las dos parejas de compatriotas eran esposos.

El suceso se registró la tarde del domingo en Powell, un suburbio ubicado al norte de Columbus, donde las víctimas se habían congregado a orillas del río para pescar.

La tragedia se desencadenó cuando una de las personas decidió ingresar al agua para nadar y comenzó a tener dificultades para mantenerse a flote debido a la fuerza de la corriente. Ante la angustia y el desespero, varios de sus acompañantes se lanzaron al agua de inmediato en un valiente intento por ponerlo a salvo.