Venezuela entrega las primeras viviendas a más de 240 familias afectadas por los sismos

Venezuela.

Más de 240 familias recibieron este lunes las primeras viviendas entregadas por el Gobierno a afectados por los terremotos del pasado 24 de junio, que dejaron más de 5.200 muertos y cerca de 18.000 personas sin casa, anunció la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, quien lideró la entrega de los apartamentos.

"Hoy más de 240 familias están recibiendo una vivienda, una vivienda completamente equipada", dijo la mandataria en el acto, transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), sin precisar el número exacto de casas entregadas.

Los apartamentos forman parte de dos edificios ubicados en un urbanismo del programa gubernamental Gran Misión Vivienda Venezuela construido por la estatal china CITIC en Fuerte Tiuna, el principal complejo militar del país, en Caracas.

Entretanto, Rodríguez aseguró que seguirán "atendiendo integralmente" a las más de 23.000 personas que se encuentran en los 107 campamentos transitorios habilitados en Caracas y los estados Miranda, Aragua y La Guaira, este último el más afectado.

"Quienes están en campamentos transitorios deben tener la certeza de que pronto van a tener un hogar, pronto van a tener una vivienda", agregó.