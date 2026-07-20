Senadores de EEUU piden reformas a ICE tras tiroteos mortales en operativos migratorios

Estados Unidos.

Cerca de 40 senadores estadounidenses enviaron este lunes una carta al Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) en la que exigieron reformas en el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) tras dos tiroteos mortales contra un mexicano y un colombiano en los que estuvieron involucrados agentes de esa agencia federal.

La misiva, encabezada por el senador independiente por Maine Angus King y firmada por legisladores demócratas, reclama a Seguridad Nacional mayor transparencia en las operaciones de ICE y medidas para reforzar la supervisión de sus agentes, entre ellas el uso obligatorio de cámaras corporales y una identificación más clara de los oficiales durante sus actuaciones.

Los senadores pidieron además una revisión de los protocolos de ICE y que las autoridades proporcionen información más detallada sobre los incidentes en los que agentes de la agencia han utilizado la fuerza, al considerar que es necesario fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas.