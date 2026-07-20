Trump dice que Netanyahu "no será arrestado" si en septiembre acude a la ONU en Nueva York

Washington

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este lunes que el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, "no será arrestado" en ningún lugar del país, después de que el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, dijera que estudia esa posibilidad si el mandatario hebreo asiste a cita de la ONU en septiembre con base en la orden de arresto emitida por la Corte Penal Internacional (CPI) contra él.

"Benjamín Netanyahu no será arrestado, bajo ningún concepto ni circunstancia, mientras se encuentre en EE.UU.", escribió Trump en un mensaje en su red Truth Social donde defendió a su estrecho aliado, que según él, "lucha con la República Islámica de Irán", responsable de muertes de manifestantes iraníes y soldados estadounidenses.

El republicano insistió en que "los únicos que deberían ser arrestados son aquellos que condujeron a Irán a esta espiral de muerte y destrucción sin precedentes" al concluir su publicación, en la que no se refirió explícitamente a las palabras de Mamdani ni mencionó al político.

La advertencia de Trump llega después de que el demócrata socialista de 34 años dijera el sábado a The New York Times que está en una "conversación activa" con el Departamento Legal de la ciudad para determinar si cuenta con la autoridad para que la Policía neoyorquina detenga al mandatario.

El primer alcalde musulmán de la Gran Manzana reiteró que Netanyahu es un "criminal de guerra que ha sido acusado por la Corte Penal Internacional" en relación a lo que la ONU ha calificado de "genocidio" en Gaza.

Durante su campaña el año pasado, el joven político declaró al mismo rotativo que ordenaría el arresto de Netanyahu si este visitaba la ciudad.