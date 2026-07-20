Comienza la operación para la retirada israelí de tres poblaciones libanesas, dice EE UU

Washington

El Gobierno de Estados Unidos anunció este lunes el inicio de la implementación de las denominadas “zonas piloto” en tres localidades del sur del Líbano, lo que permitirá la retirada de las tropas israelíes y el traspaso del control al Ejército libanés.

Las tres primeras localidades incluidas en estas “zonas piloto” son Froun, Srifa y Zawtar al-Gharbiya, detalló el portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott, en un comunicado.

La operación forma parte del acuerdo marco suscrito por Israel y el Líbano el pasado 26 de junio en Washington, con la mediación de Estados Unidos, y tras conversaciones técnicas celebradas la semana pasada en Roma.

“Hoy se iniciaron las operaciones en la zona piloto de las aldeas de Froun, Srifa y Zawtar al-Gharbiya, de conformidad con el marco trilateral y bajo los auspicios del Grupo de Coordinación Militar para el Líbano”, declaró Pigott.