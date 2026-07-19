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El rey Felipe VI: "Hoy celebramos un título; mañana recordaremos una leyenda"

El rey Felipe VI ha felicitado a la selección española de fútbol por lograr este domingo su segundo campeonato del mundo

  • Actualizado: 19 de julio de 2026 a las 19:00 -
  • Agencia EFE
El rey Felipe VI: Hoy celebramos un título; mañana recordaremos una leyenda

El rey Felipe VI, la reina Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía posan en el campo este domingo, tras la final del Mundial de la FIFA 2026 entre España y Argentina en el estadio MetLife en East Rutherford (NJ, EE.UU.).

España

El rey Felipe VI ha felicitado a la selección española de fútbol por lograr este domingo su segundo campeonato del mundo al vencer a la de Argentina por 1-0.

"Hoy celebramos un título; mañana recordaremos una leyenda", ha afirmado.

En un mensaje publicado en X, la Casa Real ha hecho extensiva su felicitación tanto al cuerpo técnico que encabeza Luis de la Fuente como "a toda la afición" española.

"Esta estrella es el premio a un camino tan largo como exigente, recorrido con esfuerzo, sacrificio, constancia y una entrega ejemplar en cada partido", ha subrayado el rey en su mensaje.

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El rey, que ha acudido al estadio a presenciar el partido junto a la Familia Real, ha destacado también: "Habéis afrontado cada desafío con la convicción de un gran equipo y habéis llevado el nombre de España hasta lo más alto".

Un gol de Ferran Torres en la prórroga, ya en el minuto 106 de la final del Mundial 2026, impulsó a la selección española al segundo título de campeona del mundo de su historia frente a Argentina, en inferioridad numérica todo el tiempo extra por la expulsión por doble amarilla de Enzo Fernández.

El equipo de Luis de la Fuente dominó de principio a fin el encuentro, pero sin tino sobre la portería contraria hasta el gol del triunfo, rematado por Ferran Torres tras un toque de cabeza atrás de Nico Williams después de un centro de Pedro Porro.

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Agencia EFE
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