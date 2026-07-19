El rey Felipe VI: "Hoy celebramos un título; mañana recordaremos una leyenda"

España

El rey Felipe VI ha felicitado a la selección española de fútbol por lograr este domingo su segundo campeonato del mundo al vencer a la de Argentina por 1-0.

"Hoy celebramos un título; mañana recordaremos una leyenda", ha afirmado.

En un mensaje publicado en X, la Casa Real ha hecho extensiva su felicitación tanto al cuerpo técnico que encabeza Luis de la Fuente como "a toda la afición" española.

"Esta estrella es el premio a un camino tan largo como exigente, recorrido con esfuerzo, sacrificio, constancia y una entrega ejemplar en cada partido", ha subrayado el rey en su mensaje.