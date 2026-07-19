Trump saluda a Felipe VI y Pedro Sánchez en la final del Mundial 2026

Estados Unidos.

El presidente estadounidense, Donald Trump, saludó al presidente español, Pedro Sánchez, y a los reyes de España al inicio de la final del Mundial 2026 entre España y Argentina.

Trump estrechó la mano de Sánchez, el rey español, Felipe VI y la reina Leticia en el palco tras un cristal blindado al inicio de partido en el estadio Nueva York/Nueva Jersey, normalmente conocido como MetLife.

Los líderes intercambiaron unas breves palabras antes de ocupar sus asientos: Trump flanqueado por su esposa, Melania Trump, y el presidente de la FIFA, Giani Infantino; Sánchez acompañado por los reyes y el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Rafael Louzán.