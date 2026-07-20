¿Lloverá este lunes en Honduras? Este es el pronóstico de Copeco

Tegucigalpa

La Secretaría de Estado en los Despachos de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) brindó este lunes 20 de julio de 2026 el pronóstico del tiempo, detallando las condiciones climatológicas que imperarán en las diferentes regiones del territorio hondureño.

De acuerdo con el informe oficial del organismo estatal, para esta jornada continúan las condiciones secas en la mayor parte del territorio nacional. Sin embargo, las autoridades señalaron que no se descartan por completo las precipitaciones.

Por la tarde, el transporte de humedad proveniente del mar Caribe estará generando precipitaciones débiles y muy aisladas, afectando principalmente las regiones del norte y oriente del país.

Respecto a las condiciones marítimas, Copeco detalló que el oleaje se mantendrá en parámetros normales y estables para la navegación. En el litoral caribe de 1 a 3 pies de altura y en el golfo de Fonseca de 1 a 3 pies.

Por otra parte, se informó que la salida del sol se registró a las 05:30 a.m. y se prevé que la puesta ocurra a las 06:21 p.m., bajo la influencia de la fase lunar de Luna Nueva.

Asimismo, Copeco pide a los pobladores tomar las medidas de prevención correspondientes ante la presencia de tormentas que puedan poner en riesgo sus vidas.