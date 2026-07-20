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Alcalde de Yuscarán descarta renunciar tras difusión de video

Johny Alejandro Carrasco asegura que continuará al frente de la alcaldía pese a la polémica por un video difundido en redes sociales, en donde se le ve departiendo en el salón municipal

Alcalde de Yuscarán descarta renunciar tras difusión de video

En el video difundido el 11 de julio, se ve a Johny Alejandro Carrasco, alcalde de Yuscarán, consumiendo bebidas alcohólicas y cigarrillos en un salón municipal.
Tegucigalpa, Honduras

El alcalde de Yuscarán, Johny Alejandro Carrasco, descartó presentar su renuncia tras la polémica generada por un video difundido en redes sociales, en el que aparece compartiendo con varias personas dentro de las instalaciones de la municipalidad.

"No voy a renunciar porque el pueblo de Yuscarán está conmigo", afirmó. El edil aseguró que, pese a los cuestionamientos y al llamado de atención que recibió de dirigentes del Partido Nacional y del presidente Nasry Asfura, continuará al frente de la alcaldía al considerar que cuenta con el respaldo de la población.

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Carrasco rechazó las acusaciones de haber consumido bebidas alcohólicas junto a regidores y funcionarios municipales. Explicó que las personas que aparecen en la grabación eran amigos que llegaron al edificio edilicio al concluir las actividades por el aniversario del municipio.

Asimismo, negó que durante la reunión se estuvieran tomando decisiones relacionadas con el manejo de fondos públicos o transferencias municipales. Según dijo, los comentarios que se escuchan en el video corresponden a una broma realizada por uno de los presentes.

El video que se hizo viral hace una semana generó cuestionamientos de dirigentes políticos, quienes consideraron que el consumo de alcohol dentro de instalaciones municipales es incompatible con la conducta que debe observar un funcionario público.

Carrasco afirmó que el video fue grabado al finalizar el Festival del Mango y reconoció que participó en el acto dentro de la alcaldía. Afirmó que la divulgación del video fue intencionada y señaló que las aclaraciones posteriores no han tenido la misma difusión. “Claro, esto no se hará porque sé que la única intención es hacernos quedar mal”, indicó.

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Carrasco confirmó que la grabación es real, negó que haya sido creada con inteligencia artificial y aseguró que las demás personas no son empleados ni regidores de la municipalidad de Yuscarán.

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Redacción La Prensa
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LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

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