Alcalde de Yuscarán descarta renunciar tras difusión de video

Tegucigalpa, Honduras

"No voy a renunciar porque el pueblo de Yuscarán está conmigo", afirmó. El edil aseguró que, pese a los cuestionamientos y al llamado de atención que recibió de dirigentes del Partido Nacional y del presidente Nasry Asfura, continuará al frente de la alcaldía al considerar que cuenta con el respaldo de la población.

El alcalde de Yuscarán, Johny Alejandro Carrasco , descartó presentar su renuncia tras la polémica generada por un video difundido en redes sociales, en el que aparece compartiendo con varias personas dentro de las instalaciones de la municipalidad.

Carrasco rechazó las acusaciones de haber consumido bebidas alcohólicas junto a regidores y funcionarios municipales. Explicó que las personas que aparecen en la grabación eran amigos que llegaron al edificio edilicio al concluir las actividades por el aniversario del municipio.

Asimismo, negó que durante la reunión se estuvieran tomando decisiones relacionadas con el manejo de fondos públicos o transferencias municipales. Según dijo, los comentarios que se escuchan en el video corresponden a una broma realizada por uno de los presentes.

El video que se hizo viral hace una semana generó cuestionamientos de dirigentes políticos, quienes consideraron que el consumo de alcohol dentro de instalaciones municipales es incompatible con la conducta que debe observar un funcionario público.

Carrasco afirmó que el video fue grabado al finalizar el Festival del Mango y reconoció que participó en el acto dentro de la alcaldía. Afirmó que la divulgación del video fue intencionada y señaló que las aclaraciones posteriores no han tenido la misma difusión. “Claro, esto no se hará porque sé que la única intención es hacernos quedar mal”, indicó.