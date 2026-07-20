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Estudiantes regresan a clases tras receso, y algunos deberán usar mascarillas

La medida preventiva aplica para estudiantes, docentes y personal administrativo de los centros educativos donde Salud reporta seis casos confirmados y dos sospechosos de sarampión

  • Actualizado: 20 de julio de 2026 a las 12:46 -
  • Laura Amaya
Estudiantes regresan a clases tras receso, y algunos deberán usar mascarillas

Con el regreso a clases este lunes, las autoridades educativas y de Salud hicieron obligatorio el uso de mascarilla en algunas escuelas sampedranas. La medida es ante la detección de casos de sarampión.

Foto: Archivo LA PRENSA
San Pedro Sula, Honduras

Miles de estudiantes regresaron a las aulas tras el receso de medio año, sin embargo, en el sector de Cofradía, Cortés, el inicio del segundo período académico estuvo acompañado por una medida sanitaria excepcional: el uso obligatorio de mascarilla en todos los centros educativos como acción preventiva ante los casos de sarampión detectados en la zona.

La Secretaría de Educación confirmó, mediante un comunicado oficial, que la disposición es de cumplimiento obligatorio para estudiantes, docentes y personal administrativo de los centros educativos ubicados en Cofradía, como parte de las acciones coordinadas con la Secretaría de Salud para prevenir nuevos contagios.

El director distrital de Educación, Gilberto Benítez, explicó que la medida responde a recomendaciones de las autoridades sanitarias y recalcó que la situación está bajo control.

"No hay una preocupación ni una alarma; es una medida sabia, oportuna y de prevención para evitar contagios de sarampión", manifestó.

Gilberto Benitez, director distrital de Educación, informó que ningún estudiante será privado de ingresar a clases por no portar mascarilla. Indicó que los centros educativos cuentan con el apoyo necesario para proporcionar este insumo a quienes lo requieran.

Gilberto Benitez, director distrital de Educación, informó que ningún estudiante será privado de ingresar a clases por no portar mascarilla. Indicó que los centros educativos cuentan con el apoyo necesario para proporcionar este insumo a quienes lo requieran.

 (Foto:Neptalí Romero/LA PRENSA)

Benítez aclaró que la disposición, por ahora, se limita al sector de Cofradía y aseguró que ningún estudiante será excluido de clases por no portar mascarilla.

"Los niños que no lleven mascarilla no serán despachados. Nuestro personal está preparado para gestionar las mascarillas que hagan falta", afirmó.

Además, hizo un llamado a empresas, organizaciones y ciudadanos de Cofradía, San Pedro Sula y sectores aledaños para apoyar con la donación de mascarillas y fortalecer las medidas de protección en los centros educativos

Lesbia Villatoro, directora metropolitana de Salud, informó que hasta la fecha se mantienen seis casos confirmados de sarampión y dos casos sospechosos bajo vigilancia epidemiológica en el sector de Cofradía.

La funcionaria indicó que, hasta el momento, no se han reportado nuevos casos positivos, pero el uso obligatorio de mascarilla continuará por tiempo indefinido mientras persista la alerta epidemiológica.

Días atrás, Lesbia Villatoro, directora de la Región Metropolitana de Salud y la ministra de Educación, Ivette Arely Argueta, visitaron Cofradía para coordinar acciones de prevención y reforzar las medidas sanitarias en los centros educativos ante los casos de sarampión.

Días atrás, Lesbia Villatoro, directora de la Región Metropolitana de Salud y la ministra de Educación, Ivette Arely Argueta, visitaron Cofradía para coordinar acciones de prevención y reforzar las medidas sanitarias en los centros educativos ante los casos de sarampión.

 (Foto: Cortesía)

Asimismo, recomendó que las personas con síntomas respiratorios, como tos o gripe, utilicen mascarilla para disminuir el riesgo de transmisión de enfermedades.

La directora de la Región Metropolitana de Salud de San Pedro Sula, Lesbia Villatoro, informó que en el sector de Cofradía se mantienen seis casos confirmados de sarampión y dos casos sospechosos que permanecen bajo vigilancia epidemiológica.

La funcionaria indicó que, hasta el momento, no se han reportado nuevos casos positivos, pero el uso obligatorio de mascarilla continuará por tiempo indefinido mientras persista la alerta epidemiológica.

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Asimismo, recomendó que las personas con síntomas respiratorios, como tos o gripe, utilicen mascarilla para disminuir el riesgo de transmisión de enfermedades.

Villatoro informó que la Secretaría de Salud mantiene las jornadas de vacunación en los centros educativos donde se identificaron los casos de sarampión y que también inmunizará a los estudiantes que aún no cuentan con el esquema completo de vacunación.

Añadió que las direcciones distritales de Educación ya entregaron el listado de alumnos pendientes de recibir la vacuna, con el fin de agilizar la cobertura en las escuelas.

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Finalmente, las autoridades exhortaron a los padres de familia a mantener una comunicación permanente con los centros educativos y el personal de Salud, así como a cumplir las medidas preventivas para proteger a estudiantes, docentes, personal administrativo y sus familias.

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Redacción web
Laura Amaya

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