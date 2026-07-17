Alta demanda del sector industrial en Cortés prioriza la formación técnica

San Pedro Sula, Honduras

El sector público y la empresa privada dieron un paso hacia la transformación de la educación técnica en Honduras con la realización de la Cumbre de Educación Técnica. Este espacio que reunió a 35 centros educativos para exhibir proyectos de innovación, talento estudiantil y capacidades técnicas, además de impulsar una alianza orientada a reducir la brecha entre la formación académica y las necesidades del mercado laboral. La iniciativa busca fortalecer la vinculación entre el sistema educativo y el sector productivo para que los jóvenes egresen con las competencias que actualmente demanda la industria, facilitando su inserción laboral o el desarrollo de emprendimientos propios. Durante el evento, autoridades gubernamentales y representantes empresariales coincidieron en que el crecimiento económico del país depende, en gran medida, de una modernización de la educación técnica y profesional.

La ministra de Educación, Ivette Arely Argueta Padilla, explicó a LA PRENSA que la cumbre representa mucho más que una exposición de proyectos estudiantiles, ya que marca el inicio de una revisión profunda de los currículos de educación técnica. "Necesitamos fortalecer las carreras técnicas porque es lo que nos está solicitando la industria. Esta alianza permitirá formar jóvenes con las competencias que el sector productivo e industrial requiere", manifestó.

La funcionaria detalló que las áreas con mayor demanda laboral actualmente son mecánica, electricidad, electrónica y los distintos bachilleratos técnicos. "Tenemos a 35 centros educativos exponiendo y demostrando las capacidades que han desarrollado sus estudiantes junto a sus docentes. Estamos viendo una verdadera transformación de la educación técnica", agregó.

La cumbre también sirvió para demostrar que la educación técnica no solo forma empleados, sino también futuros emprendedores. Entre los proyectos destacados figuró el presentado por estudiantes del último año de la carrera de Electricidad del Instituto Técnico Alberto Mejía Arrieta, de San Francisco de Yojoa, quienes desarrollaron un elevador electrónico automatizado, controlado mediante tecnología Arduino y una plataforma web. Ángel López, uno de los jóvenes expositores destacó que la formación técnica les brinda oportunidades para crear sus propias empresas. "Es una carrera que nos abre muchas puertas, porque no necesariamente debemos buscar empleo en una empresa. También podemos crear la nuestra y generar oportunidades de trabajo", expresó López.

El presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC), Karin Qubain, calificó la cumbre como el inicio de una alianza estratégica entre el Estado, los centros educativos y la empresa privada. "Hoy celebramos un matrimonio entre el sector público y el privado, entre el sector educativo y la empresa productiva del país", expresó. El dirigente empresarial explicó que el objetivo es establecer una comunicación permanente para identificar las necesidades reales del sector productivo y formar profesionales capaces de incorporarse rápidamente al mercado laboral. "Queremos preparar a los jóvenes para que encuentren empleo de manera inmediata, con trabajos dignos y bien remunerados", afirmó. Qubain subrayó además la necesidad de actualizar los planes de estudio con base en información proporcionada por las empresas afiliadas a la CCIC. "Hoy las empresas no solo necesitan profesionales universitarios; también requieren técnicos altamente capacitados para responder a las exigencias de la industria", sostuvo.