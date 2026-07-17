Senasa mantiene vigilancia para controlar influenza aviar en Honduras

Tegucigalpa, Honduras

La Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), mediante el Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria (Senasa), continúa con las acciones de vigilancia y prevención para evitar la propagación de la influenza aviar en Honduras. Rafael Rodríguez, director general de SAG-Senasa, aseguró que las medidas aplicadas desde la identificación de los primeros casos han permitido controlar la presencia de la enfermedad en las explotaciones avícolas comerciales. “Las acciones implementadas desde la detección de los primeros casos han permitido contener la enfermedad en las unidades de producción comercial, gracias al monitoreo permanente y al trabajo coordinado con el sector avícola”: comentó Rodríguez.

El funcionario explicó que, tras la detección inicial del virus en aves silvestres y posteriormente en aves domésticas, Senasa puso en marcha los protocolos establecidos para la atención sanitaria, con énfasis en inspecciones, vigilancia epidemiológica y acciones preventivas en granjas avícolas. Rodríguez destacó que la coordinación entre las instituciones públicas y el sector productivo ha permitido mantener sin nuevos registros de influenza aviar a las granjas comerciales. "No se han reportado nuevos casos en granjas comerciales, resultado de la coordinación entre el Gobierno, los productores y las organizaciones que conforman el sector avícola": aclaró Rodríguez. Como parte del seguimiento a la enfermedad, Senasa mantiene comunicación técnica con la Federación Nacional de Avicultores de Honduras (Fedavih) y la Asociación Nacional de Avicultores de Honduras (Anavih), con quienes desarrolla evaluaciones y actividades orientadas a reforzar los controles de bioseguridad.