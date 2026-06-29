No habrá escasez ni alzas en carne de pollo y huevos por influenza aviar: Gobierno

Tegucigalpa, Honduras

El Gobierno aseguró este lunes que no existe riesgo de desabastecimiento de carne de pollo ni de huevos en el país, pese a la emergencia sanitaria declarada por la detección de influenza aviar de alta patogenicidad H5 en aves silvestres y un caso atendido en una granja reproductora. Las autoridades también descartaron que esta situación deba provocar incrementos injustificados en los precios de ambos productos, considerados básicos en la dieta de los hondureños. La Secretaría de Desarrollo Económico (SDE), la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), el Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria (Senasa) y otras instituciones informaron que se mantienen medidas de vigilancia, control y bioseguridad para proteger la producción avícola nacional.

Como parte de las acciones ordenadas por el presidente Nasry Asfura, el Gobierno declaró Emergencia Sanitaria Nacional por un período de 180 días mediante el Decreto Ejecutivo PCM-012-2026. La medida busca fortalecer la vigilancia epidemiológica y evitar la propagación del virus hacia aves domésticas y granjas comerciales. Las autoridades aclararon que la presencia del virus se ha confirmado principalmente en aves silvestres. En el caso detectado en una granja reproductora, Senasa aplicó de inmediato los protocolos internacionales para contener el riesgo y evitar una mayor afectación. El ministro de Desarrollo Económico, Eddy Ordóñez, indicó que el Gobierno trabaja de forma coordinada con el sector productor para garantizar la estabilidad del mercado. Según las asociaciones nacionales de productores de pollo y huevo, existe suficiente capacidad para cubrir la demanda interna.

Por ello, las autoridades reiteraron que no hay desabastecimiento de carne de pollo ni de huevos, y que tampoco se prevén aumentos de precios derivados directamente de la emergencia sanitaria. La SDE, a través de la Dirección General de Protección al Consumidor, anunció que mantendrá operativos de inspección en comercios y mercados para prevenir la especulación, el acaparamiento o cualquier incremento injustificado.