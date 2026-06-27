Gobierno de Honduras declara emergencia sanitaria por gripe aviar y garantiza continuidad de proyectos prioritarios de inversión

Tegucigalpa, Honduras.

El Consejo de Secretarios de Estado, presidido de forma virtual por el presidente Nasry Asfura, debido a la emergencia, aprobó este sábado dos importantes decretos ejecutivos (PCM) orientados a proteger la seguridad sanitaria del país y garantizar la continuidad de proyectos prioritarios de inversión pública, infraestructura, agua potable y salud.

Como primera medida, el Consejo de Secretarios de Estado, declaró emergencia sanitaria por influenza aviar de alta patogenicidad (H5) por un período de 180 días en todo el territorio nacional, luego de confirmarse la presencia del virus en aves silvestres y un brote en una granja de aves reproductoras en Santa Bárbara, en el noroccidente del país.

Durante la presentación del PCM 012-2026, el secretario de Agricultura y Ganadería, Moisés Molina, explicó que la detección fue confirmada por los laboratorios del Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria (Senasa) y posteriormente ratificada por un laboratorio de Estados Unidos, permitiendo activar de inmediato todos los protocolos de bioseguridad establecidos.

Molina enfatizó que el brote fue contenido mediante la aplicación del sacrificio sanitario de las aves afectadas y aseguró que la producción nacional de carne de pollo y huevos no se verá afectada ya que la granja intervenida corresponde a reproductores y el país cuenta con otros centros de producción, además de importaciones autorizadas desde El Salvador y Costa Rica, para garantizar el abastecimiento.