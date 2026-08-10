¿Habrá siete segundos sin gravedad el 12 de agosto? Esto se sabe

Miami, Estados Unidos

El próximo 12 de agosto coincidirán varios fenómenos astronómicos que han despertado el interés de aficionados y usuarios de redes sociales. Entre ellos están un eclipse solar total, la Luna nueva y el máximo de la lluvia de meteoros Perseidas.

A estos acontecimientos se sumará otro fenómeno que podrá observarse antes del amanecer: seis planetas aparecerán alineados en el cielo, formando una configuración conocida como desfile o alineación planetaria.

La coincidencia de estos fenómenos ha sido utilizada en redes sociales para difundir la idea de que la Tierra quedará sin gravedad durante algunos segundos y que las personas podrían comenzar a flotar.

Sin embargo, esa afirmación es falsa. No existe ningún fenómeno astronómico previsto para el 12 de agosto que provoque la desaparición temporal de la gravedad terrestre.

La gravedad de la Tierra es consecuencia de la masa del propio planeta y no desaparece porque ocurra un eclipse, una lluvia de meteoros o porque varios planetas parezcan alinearse en el cielo.

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Por eso, no será necesario buscar refugio, sujetarse a una estructura ni realizar ninguna acción especial para "sobrevivir" a los supuestos siete segundos sin gravedad.

Lo que sí ocurrirá será un eclipse solar total visible desde una franja que incluye partes de Groenlandia, Islandia y España, mientras que otras regiones podrán observarlo de manera parcial.

La Luna estará en fase nueva, una condición que favorecerá la observación de las Perseidas durante la noche del 12 al 13 de agosto, debido a la poca luz lunar que interferirá con el espectáculo.

Las Perseidas son producidas cuando la Tierra atraviesa partículas dejadas por el cometa 109P/Swift-Tuttle. Al ingresar a la atmósfera, esas partículas se calientan y generan los destellos conocidos popularmente como estrellas fugaces.

La jornada, por lo tanto, sí tendrá varios acontecimientos astronómicos llamativos, pero ninguno provocará que las personas pierdan su peso o comiencen a flotar.

La información sobre los siete segundos sin gravedad corresponde a una teoría conspirativa que mezcla fenómenos reales con una afirmación sin respaldo científico.

Así que el 12 de agosto sí será una fecha interesante para quienes disfrutan observar el cielo, pero no habrá que preocuparse por una desaparición de la gravedad.