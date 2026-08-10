“Fue obra de Dios”: jóvenes hondureños sobreviven a terremoto en Colombia

Lo que prometía ser una gira de ensueño para poner en alto el folclore y la cultura de Honduras se transformó en cuestión de segundos en una verdadera pesadilla de angustia, polvo y supervivencia. Los 12 integrantes del Ballet Folklórico Raíces Marcalinas, originarios del municipio de Marcala, La Paz, vivieron momentos de puro terror al ser sorprendidos por un devastador terremoto mientras descansaban en un hotel en territorio colombiano.

La delegación hondureña, compuesta por 11 jóvenes bailarines y su instructor, había arribado a la zona apenas unas horas antes tras participar en un prestigioso festival internacional de danza en el municipio de Belén de Umbría y preparaba su traslado hacia la capital colombiana.​ A eso de las 6:00 de la mañana, cuando la mayoría aún dormía o se alistaba para emprender la ruta hacia Bogotá, la tierra se sacudió con una violencia desmedida que los despertó de golpe y puso a prueba sus vidas en un cuarto piso que amenazaba con venirse abajo. ​"Nos despertó literalmente el movimiento brusco de las camas, nos despertó y lo primero que hicimos fue salir corriendo, lo más pronto posible para poder bajar desde el cuarto piso hasta la calle. Fue como obra de Dios, salimos y se empezó a colapsar el edificio, a caerse en partes", relató a El Heraldo Manuel Cardona, instructor del Ballet Folklórico Raíces Marcalinas. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse ​El pánico se apoderó de los jóvenes mientras buscaban desesperadamente las salidas de emergencia entre el crujido de las paredes y el colapso inminente de los techos, logrando una evacuación milagrosa segundos antes de que una de las secciones del inmueble cediera por completo. ​Tras ganar la calle y ponerse a salvo en medio del caos que envolvía a la localidad de Montenegro, en la zona de Armenia, los jóvenes hondureños no dudaron en prestar auxilio a los pobladores locales que se encontraban atrapados o en shock.

"Gracias a Dios salimos a tiempo"